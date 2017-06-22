Немецкие ученые предложили использовать показания кардиостимуляторов при расследовании причин смерти

В ходе исследования, проводимого в течение пяти лет, все обнаруженные кардиоаппараты изымались и отправлялись на изучение двум электрофизиологам с целью определить время и причину смерти. В результате ученые обнаружили, что по показаниям устройств можно было установить время смерти в 76% случаев, а причину смерти — в 24%.

«Легче всего причина смерти определялась, когда аппарат фиксировал летальную аритмию или тахикардию, — говорит Лакур. — Например, в одном случае кардиостимулятор зафиксировал желудочковую фиблилляцию, но не стал вмешиваться, потому что у него не было функций дефиблиллятора».

Интересно, что в 7% случаев причиной смерти стал сбой в работе самого аппарата, обнаружить который без анализа данных весьма сложно, а ведь это — важная информация как для производителей устройств, так и для пациентов.

По словам ученых, зачастую у кардиостимуляторов ломались свинцовые пластины, соединяющие устройство и сердце. Также причиной смерти пациентов иногда становились баги, содержащиеся в программном коде вживленного устройства, — аппарат не узнавал аритмию и либо не делал разряд, либо его воздействие вследствие ошибки было недостаточно сильным, чтобы устранить приступ.

В целом, заключают ученые, использование данных с кардиостимуляторов позволило снизить количество нераскрытых смертей с 30% до 10-20%:

«До проведения исследования время и причины смерти были неизвестны примерно в 30% случаев даже после аутопсии. Вместе с тем, когда мы начали использовать показания кардиостимуляторов, эта цифра снизилась до 10-20%. Более того, в большинстве случаев эти данные предоставили нам дополнительную информацию, с помощью которой мы сумели определить причину смерти в 85% случаев, которые в противном случае остались бы нераскрытыми».

Перспективы исследования

«Мы полагаем, что исследование показаний вживленных медицинских устройств необходимо сделать обязательной процедурой при аутопсии, — резюмируют медики, — поскольку в некоторых случаях это позволяет определить время и причину смерти, а также помогает обнаруживать неисправности в работе устройства — то, что в противном случае могло остаться незамеченным; то, о чем следует сразу же ставить в известность производителей кардиостимуляторов и государственные отделы здравоохранения».

Напоследок ученые отметили, что данные с кардиостимуляторов не хранятся вечно — их необходимо извлекать не позже двух недель после вскрытия. Это связано с тем, что память устройства заполняется «мусором» после того, как оно отсоединяется от тела.

Источник: hightech.fm