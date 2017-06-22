Немецкие ученые предложили использовать показания кардиостимуляторов при расследовании причин смерти
Данные с вживленных кардиостимуляторов позволяют точно предсказать время и причину смерти. В свою очередь, это может помочь судмедэкспертам в расследованиях сложных случаев, когда даже вскрытие не позволяет установить истину. Об этом заявили немецкие ученые, пишет Science Daily.
«В практике судебной медицины 30% смертей остаются нераскрытыми, поскольку даже после аутопсии не всегда представляется возможным определить причину и время смерти. — говорит кардиолог Филипп Лакур из Медицинского университета Берлина, один из авторов исследования. — В то же время, количество вживленных кардиоаппаратов с каждым годом растет — сбор данных с них помог бы пролить свет на причину многих смертей, когда это не удается сделать после вскрытия. Как ни странно, сейчас это редко практикуется».
Суть исследования
По словам ученых из берлинского медуниверситета, за последние пять лет в стенах заведения в рамках проведения судебно-медицинских экспертиз патологоанатомы осуществили 5 тысяч вскрытий. При этом в 150 случаях в тела погибших был вживлен аппарат для поддержания работы сердца. Говоря конкретнее, в 107 случаях в тело был вживлен кардиостимулятор, в 22 случаях — кардиовертерный дефибрилятор, в 14 случаях — система ресинхронизации, и в 6 случаях — датчик сердечного ритма.
В ходе исследования, проводимого в течение пяти лет, все обнаруженные кардиоаппараты изымались и отправлялись на изучение двум электрофизиологам с целью определить время и причину смерти. В результате ученые обнаружили, что по показаниям устройств можно было установить время смерти в 76% случаев, а причину смерти — в 24%.
«Легче всего причина смерти определялась, когда аппарат фиксировал летальную аритмию или тахикардию, — говорит Лакур. — Например, в одном случае кардиостимулятор зафиксировал желудочковую фиблилляцию, но не стал вмешиваться, потому что у него не было функций дефиблиллятора».
Интересно, что в 7% случаев причиной смерти стал сбой в работе самого аппарата, обнаружить который без анализа данных весьма сложно, а ведь это — важная информация как для производителей устройств, так и для пациентов.
По словам ученых, зачастую у кардиостимуляторов ломались свинцовые пластины, соединяющие устройство и сердце. Также причиной смерти пациентов иногда становились баги, содержащиеся в программном коде вживленного устройства, — аппарат не узнавал аритмию и либо не делал разряд, либо его воздействие вследствие ошибки было недостаточно сильным, чтобы устранить приступ.
В целом, заключают ученые, использование данных с кардиостимуляторов позволило снизить количество нераскрытых смертей с 30% до 10-20%:
«До проведения исследования время и причины смерти были неизвестны примерно в 30% случаев даже после аутопсии. Вместе с тем, когда мы начали использовать показания кардиостимуляторов, эта цифра снизилась до 10-20%. Более того, в большинстве случаев эти данные предоставили нам дополнительную информацию, с помощью которой мы сумели определить причину смерти в 85% случаев, которые в противном случае остались бы нераскрытыми».
Перспективы исследования
«Мы полагаем, что исследование показаний вживленных медицинских устройств необходимо сделать обязательной процедурой при аутопсии, — резюмируют медики, — поскольку в некоторых случаях это позволяет определить время и причину смерти, а также помогает обнаруживать неисправности в работе устройства — то, что в противном случае могло остаться незамеченным; то, о чем следует сразу же ставить в известность производителей кардиостимуляторов и государственные отделы здравоохранения».
Напоследок ученые отметили, что данные с кардиостимуляторов не хранятся вечно — их необходимо извлекать не позже двух недель после вскрытия. Это связано с тем, что память устройства заполняется «мусором» после того, как оно отсоединяется от тела.
Источник: hightech.fm