Немцы представили электрический дом на колесах Dethleffs e.home с солнечными панелями площадью 31 м2 и запасом хода 200 км

Рост популярности электромобилей приводит к тому, что модели на электрической тяге постепенно появляются в более узких сегментах. И после седанов и кроссоверов электромобили можно встретить среди внедорожников, микроавтобусов, грузовиков, а вот теперь и среди домов на колесах (кемперов).

Отметим, что дома на колесах обычно используются туристами, которые предпочитают путешествовать с гарантированным уровнем комфорта. Даже относительно недорогие кемперы не идут ни в какое сравнение с передвижением на автобусах, поездах и самолетах и сном в хостелах и гостиницах. Такой дом на колесах можно припарковать в любом понравившемся месте, а емкие баки (включая дополнительные, место обычно позволяет) обеспечивают завидный запас хода.

Однако показанная в рамках выставки Caravan Salon 2017 в Дюссельдорфе немецкая модель Dethleffs e.home не может похвастать эти достоинством — запас хода этого кемпера составляет всего 200 км, чего явно недостаточно для классической модели использования дома на колесах (если предположить поездку в «дикие» места, где не удастся зарядить батареи во время ночевки, то это обозначает радиус путешествия в 100 км от дома).

Интересно, что фургон Iveco Daily Electric, на базе которого собран данный кемпер, обладает запасом хода в 280 км по циклу NEDC, однако дополнительное оснащение (и, соответственно, вес) делают свое черное дело.

Аккумуляторная батарея кемпера Dethleffs e.home собрана из трех блоков на 30,4 кВтч каждый, то есть общая емкость «электробака» составляет 91,2 кВтч. При этом полный заряд батарей с 0 до 100% от бытовой сети 220 В займет ровно 24 часа. Солнечные панели занимают не только всю крышу, но еще и почти всю площадь боковин корпуса (31 м2), выдавая 3000 Вт мощности. Электродвигатель мощностью 80 кВт позволяет разогнать кемпер до скорости 80 км/ч.

Стоимость Dethleffs e.home производитель не озвучивает, на данный момент это скорее шоукар, чем реальное рыночное предложение.

Источник: Promobil