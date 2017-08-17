Nikola Motor раскрыла финальные характеристики электрического багги Nikola Zero: мощность до 555 л.с., батареи до 125 кВтч, влагозащита IP67 и ценник от $35 тыс.

Названная в честь физика Николы Теслы американская компания Nikola Motor Company, известная своим проектом гибридного грузовика Nikola One, огласила финальные спецификации электрического багги Nikola Zero мощностью до 555 л.с и с ценником от $35 тыс. Производитель уже начал собирать предзаказы на этот открытый четырехместный вездеход и обещает доставить его первым заказчикам уже в 2018 году.

Полноприводный электробагги Nikola Zero с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) будет поставляться в двух вариантах мощности и трех вариантах емкости батарей. Покупатель сможет выбрать базовый вариант с мощностью 415 л.с. и крутящим момментом 4983 нм (3675 ft.lbs) или более мощный вариант с мощностью 555 л.с. и крутящим моментом 6644 нм (4900 ft.lbs). Разгон с 0 до 96 км/ч займет всего 3,9 секунды, максимальная скорость не указана.

Блок аккумуляторов можно будет выбрать с емкостью 75 кВтч, 100 кВтч или 125 кВтч, при этом первый вариант обеспечит до 160 км (100 миль) запаса хода, а последний — до 320 км (200 миль) в режиме 4×4. Заряд батарей с помощью фирменной высоскоростной зарядки на 400 В займет всего 2 часа, сетевая зарядка J1772 в сети 220 В — 7 часов, в сети 110 В — 14 часов.

Модель Nikola Zero поставляется с двумя крупными экранами на 10 и 7 дюймов, а также с опциональным набором дополнительных систем, включая ABS, трекшн-контроль, антиопрокидывание, стабилизацию и т.д. Масса внедорожника на 32-дюймовых колесах с 20-дюймовой усиленной подвеской и клиренсом в 14,5 дюймов составит 1600 кг, грузоподъемность — порядка 650 кг.

Интересно, что этот электромобиль поддерживает систему защиты от попадания воды по стандарту IP67, что теоретически позволит ему не только пересекать реки вброд, но и передвигаться по дну неглубоких водоемов.

Источник: Nikola Motor Company