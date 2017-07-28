Ninja Theory показала финальный трейлер психоделической Hellblade: Senua’s Sacrifice и рассказала о главных особенностях игры

Мистическая Hellblade: Senua’s Sacrifice, один из самых интересных и, пожалуй, самых красочных проектов этого года близится к своему релизу. Авторы, частная английская студия Ninja Theory, известная по франшизам Heavenly Sword, Enslaved и DmC: Devil May Cry представили финальный трейлер своего «независимого проекта AAA-класса». Это означает, что студия полностью контролирует проект с креативного начала до выбора площадок цифровой дистрибуции.

По заявлениям авторов, за 14 лет они выработали свой особенный почерк и теперь хотят объединить в единое целое всё самое лучшее, что присуще произведениям Ninja Theory: проработанная боевая система, отлично прописанное повествование и уникальный арт-дизайн.

В своё время Хьюго Гибоир (Hugo Giboire), геймдизайнер, работавший ранее над Heavenly Sword, пожелал присоединится к проекту, после впервые показанного на Gamescom 2014 дебютного трейлера.

Сюжет игры основан на кельтской и скандинавской мифологиях. Главная героиня, девушка-воин по имени Сенуа (Senua), отправляется в мрачное и опасное путешествие в глубины ада, который, по факту, является продуктом её собственного больного подсознания. Героиня игры подвержена многочисленным психическим расстройствам, с последствиями которых предстоит бороться, пожалуй, даже чаще, чем с адским отродьем.

Дополнительно игра получит встроенный фоторежим. Нажатием одной клавиши, игроки смогут «заморозить» действие на экране, чтобы выбрать оптимальный ракурс для идеального скриншота. Авторы снабдили фоторежим целым набором инструментов: поворот и наклон камеры, изменение угла обзора и расстояния до камеры, а также применение к изображению фильтров и настройка насыщенности цветов. В качестве примера студия выложила скриншоты, выполненные с помощью фотомода. Плюс ко всему авторы обещают широкие возможности для моддерского сообщества.

Hellblade: Senua’s Sacrifice основана на движке Unreal Engine 4, PC-версия получит разблокированный фреймрейт и разрешение вплоть до 4K. Также заявлена поддержка 21:9 мониторов.

Hellblade: Senua’s Sacrifice запланирована на 8 августа 2017 года. Игр выйдет на GOG, Steam и в версии для Play Station 4.

Источник: Ninja Theory