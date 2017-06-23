Nissan опубликовал тизерное изображение цифровой приборной панели и видео ассистента ProPILOT обновленного электромобиля Leaf

В рамках промокампании обновленной модели электромобиля Nissan Leaf автопроизводитель опубликовал изображение цифровой приборной панели новинки, а также видео с демонстрацией работы технологии ProPILOT Assist.

Данная система пока не может полностью заменить водителя, зато она способна ассистировать ему в определенных условиях. Имея доступ к акселератору, тормозам и управлению рулем, ProPILOT Assist может удерживать электромобиль в заданной полосе движения на трассе, самостоятельно передвигаться в пробке, ускоряясь и замедляясь при появлении просветов в трафике и т.д.

В будущем в Nissan собираются улучшить данную систему до уровня полноценного автопилота, который сможет самостоятельно передвигаться в городах и на трассах в условиях насыщенного трафика.

Напомним, что Nissan Leaf вышел на рынок в 2006 году, с тех пор автопроизводитель успел продать более 270 тысяч этих электромобилей по всему миру, суммарный пробег которых уже превысил три миллиарда километров. В Украине данная модель принадлежит к числу наиболее популярных — только с начала текущего года в нашей стране было продано 1158 экземпляров, что составляет 83% от всех проданных электромобилей.

Официальной информации о Nissan Leaf следующего поколения пока нет, но ожидается, что новинка получит существенно переработанный дизайн и более емкий комплект батарей, который увеличит запас автономности до 400 км. Отметим, что на данный момент средний пробег Nissan Leaf составляет 250 км с комплектом батарей на 30 кВтч (модель 2016 года) или 160 км с батареей на 24 кВтч (более старые модели).

Источник: Nissan