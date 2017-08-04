Nissan похвастался улучшенной аэродинамикой нового электромобиля Leaf [видео]

До официального анонса второго поколения популярного электромобиля Nissan Leaf остается ровно месяц, его уже успели снять без камуфляжа, а производитель продолжает публиковать тизеры новинки. В этот раз в Nissan решили уделить время аэродинамике нового электромобиля.

По словам создателей модели, Nissan Leaf 2018 получил значительно улучшенную аэродинамику, которая позволяет увеличить запас хода при путешествиях на длительные дистанции за счет уменьшения лобового сопротивления. Более низкий силуэт новинки также будет способствовать лушей стабильности электромобиля на высоких скоростях.

По словам дизайнеров, форма силуэта нового электромобиля была вдохновлена «крыльями самолета», что позволило создать «идеальную форму», которая формирует при движении симметричный воздушный поток (по всей видимости, без паразитных завихрений) для более «плавного и эффективного» передвижения.

К сожалению, в Nissan не озвучили конкретный коэффициент лобового сопротивления новинки, который можно было бы сравнить с показателями первого поколения и убедиться, что речь идет о действительно заметных улучшениях.

Напомним, что кроме нового дизайна Nissan Leaf второго поколения получит цифровую панель управления, систему автономного вождения ProPILOT и умную педаль газа e-Pedal, которая сможет разгонять, тормозить и останавливать электромобиль.

Источник: Nissan