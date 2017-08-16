Новая мобильная стратегия Iron Marines от создателей Kingdom Rush выйдет 14 сентября [трейлер]

Разработчик мобильных игр Ironhide Games, известный по серии Kingdom Rush, анонсировал скорый выход своей новой игры Iron Marines и опубликовал свежий трейлер. Игра в жанре стратегии реального времени (RTS) выйдет на платформах Android и iOS ровно через месяц, 14 сентября 2017 года.

По стилю новинка напоминает трилогию Kingdom Rush — она такая же яркая и «мультяшная» — однако в качестве сеттинга разработчики выбрали не фэнтэзи, а sci-fi и чужие планеты. Авторы обещают 14 кампаний в двух разных мирах, 10 специальных миссий, более 40 улучшений юнитов, 9 героев, 8 типов оружия, 50+ ачивок и неудержимое веселье.

Отметим, что впервые об Iron Marines стало известно еще на выставке GDC 2016, так что надеемся, что у авторов было достаточно времени на оптимизацию своего проекта.

Источник: Iron Marines