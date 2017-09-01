Новое обновление безопасности Windows 7, призванное решить ошибки предыдущего, тоже оказалось проблемным

Недавно компания Microsoft выпустила ничем не примечательное очередное обновление для ОС Windows 7, которое должно было исправить ряд ошибок, созданные предыдущем патчем. Но по иронии судьбы новое обновление тоже оказалось проблемным. Об очередном курьезе Microsoft с обновлениями, поведал ресурс Computer World.

Как сообщается, 8 августа вышло обновление безопасности за август под номером KB4034664, которое, как позже выяснилось, содержало ряд ошибок. Одна из них – проблемы с качеством изображения при одновременном подключении нескольких мониторов. Решить проблемы, созданные обновлением KB4034664, должен был новый патч под номером KB4039884. Но и это обновление прошло не без «сюрпризов».

Сразу после его установки система предлагает установить еще 20 «важных» обновлений. Один из пользователей написал, что в данном случае проблема заключается в подмене некоторых файлов их более старыми версиями. И немудрено, что система хочет их обновить. Другой анонимный пользователь отметил, что после установки KB4039884 из системной папки \system32 исчез файл D3DCompiler_47.dl, что привело к сбою в работе службы Dell SupportAssist. Решить проблему удалось простым удалением обновления.

Что интересно, на странице обновления эта проблема не упоминается среди официально признанных, тогда как само обновление на время исчезло из каталога обновлений, а потом снова появилось, причем без внесения изменений.

Источник: Computer World