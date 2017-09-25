Новые iPhone 8 испытали в тестах на падение (дроп-тест) и сравнили его по прочности с Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy Note 8

После того, как новый iPhone 8 появился в продаже, на Youtube как грибы после дождя начали появляться разнообразные испытания на прочность. Для смартфона, который променял металлическую заднюю крышку на стеклянную, превратившись в «хрупкий бутерброд», любое падение по умолчанию должно закончиться плачевно. Однако так это или нет, разумнее проверять не на собственном смартфоне, а на тестовом. К тому же просмотр таких роликов может помочь правильное решение по необходимости использовать чехол.

Хорошо известный вам JerryRigEverything сразу отметил, что считает подобный тесты «ненаучными», так как в обычной ситуации трудно добиться воспроизводимых условий и результатов, а значит любой дроп-тест можно описать как «может разобьется, а может и нет — как повезет». Тем не менее, он решил провести его, использовав спонсорский чехол в качестве оппонента для iPhone 8 в групповом дроптесте.

На удивление, падение с колен на бетон оба смартфона (защищенный и нет) перенесли отлично. Второе падение с высоты кармана джинсов испытуемые также перенесли нормально, однако при падении на ребро обычный iPhone 8 таки расколол себе фронтальное стекло в районе кнопки Home. Ну, а потом трещины появились и на задней стеклянной панели, тогда как смартфон в чехле оставался целым до конца испытаний. Вывод JerryRigEverything однозначен — если вы уже роняли свой смартфон или чувствуете, что способны на это, то лучше сразу приобрести подходящий чехол, чем надеяться на удачу.

Следующий автор дроптеста с канала EverythingApplePro решил сравнить более крупноформатную модель iPhone 8 Plus с ее же предшественницей iPhone 7 Plus.

Первое же падение плашмя показало, что металл iPhone 7 Plus весьма прочен — на нем не осталось ни царапины, а вот фронтальное стекло при этом треснуло, не смотря на то, что падал смартфон на «спинку». Более новая модель с честью перенесла первое испытание. Однако стоило испытателю приподнять смартфон повыше и уронить его с уровня человеческого роста, как задняя панель iPhone 8 Plus разбилась. При последующих падениях на ребро у смартфона даже откололась часть задней панели, обнажив внутренности аппарата. Интересно, что фронтальная панель новинки при этом оставалась целой до тех пор, пока его не уронили с высоты 3 метров. Вывод у EverythingApplePro все тот же — смартфоны лучше не ронять, вне зависимости от того, металлическая у них задняя панель или стеклянная.

Третий автор с канала PhoneBuff также решил не просто разбить новый смартфон Apple iPhone 8 Plus, а сравнить его прочность с основным конкурентом Samsung Galaxy Note 8. Интересно, что у этого автора дроп-тест максимально приближен к лабораторному опыту — используется автоматизированная установка, повторяющая условия испытаний для всех его участников.

На первом же этапе испытаний при падении плашмя «на спинку» оба испытуемых разбили себе свои стеклянные задние панели. Падение на грань вызвало лишь царапины на алюминиевой рамке, а вот после падения на экран трещины появились и у iPhone 8 Plus и у Galaxy Note 8, правда у первого их оказалось больше.

Интересно, что Samsung Galaxy Note 8 неплохо перенес десять подряд падений на экран — трещины появились только в углах экрана, а сам он продолжил работать. Для экрана Apple iPhone 8 Plus смертельным оказалось восьмое по счету падение в тех же условиях, однако при этом от задней панели смартфона начали откалываться острые куски, что с точки зрения испытателя небезопасно. Основной вывод тот же — современные смартфоны лучше не ронять без чехла.

Источники: JerryRigEverything, EverythingApplePro, PhoneBuff