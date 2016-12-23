Новые ноутбуки MacBook Pro впервые не получили рекомендацию от Consumer Reports

На последней презентации компании Apple купертинцы показали обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, которые, как обычно, стали тоньше, мощнее и красивее. Одной из главных особенностей стало появление Touch Bar – сенсорного OLED-дисплея на месте F-клавиш. Несмотря на все нововведения и улучшенные характеристики, ноутбуки вызвали массу вопросов и негодований со стороны не только противников, но даже поклонников бренда.

Энтузиасты и любители жаловались на сомнительную функциональность Touch Bar’а, новую клавиатуру (которая иногда страдает залипанием кнопок), отсутствие популярных портов (на корпусе есть только 4 разъема Thunderbolt 3 порта и комбинированный разъем для наушников), отсутствие возможности апгрейда, плохую ремонтопригодность и даже на то, что «яблочко» больше не светится. Но все это не повлияло на мнение специалистов компании Consumer Reports.

В текущем поколении MacBook Pro их не устроила автономность. Для тестов были куплены случайные розничные ноутбуки, которые, собственно, позже и прошли испытания в лаборатории. Экспертов устроили все обновления, но с работой батарей получилась неприятная картинка, они не показывали стабильной автономности и в повторных тестах результаты сильно отличались друг от друга.

Например, 13-дюймовый MBP с Touch Bar мог продержаться от почти 4 часов, то 16; модель без Touch Bar показывала результат от 4.5 до 19.5; 15-дюймовая модель варьировала показатель от 8 до 18.5 часов. Отмечается, что в большинстве случаев, разница в тестах автономности одного устройства составляет около 5%, что считается вполне нормальным.

Так как продолжительность автономной работы является очень важным показателем, проблема в новых MacBook Pro не позволила им получить одобрение от Consumer Reports. Это первый случай, в котором ноутбук компании Apple не получил рекомендацию экспертов.

Это сильное отклонение от предыдущих «МакБуков». Большинство ноутбуков Apple получали высокие баллы наших тестов, обычно держались дольше, чем заявлял производитель. Например, предыдущая 13-дюймовая модель MBP продержалась 19 часов в тестах Consumer Reports.

К сожалению, в этот раз все произошло не так. Сама компания знает о проблеме и работает над ее решением. Но пока, с обновлением macOS 10.12.2 в системе пропала индикация предположительного оставшегося времени работы, а сама проблема осталась. А всем, у кого есть какие-либо жалобы, советуют обратиться в AppleCare.

Источник: ConsumerReports