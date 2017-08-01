Новый электромобиль Nissan Leaf 2018 впервые застали без камуфляжа

После целого ряда официальных, но весьма скудных по содержанию тизеров, и нескольких утечек тестовых экземпляров Nissan Leaf 2018 в камуфляже в сети наконец появились первые реальные фотографии нового поколения популярного электромобиля.

Качество фотографий оставляет желать лучшего, так как сделал их не профессиональный охотник за прототипами, а обычный отпускник, который случайно застал процесс съемки рекламного ролика Nissan Leaf во время отпуска в Барселоне.

Судя по фотографиям, Nissan Leaf 2018 получит силуэт в трендовом «кроссоверном» стиле, причем среди вариантов оформления будет присутствовать двухцветная схема с крышей (и частично задними стойками) другого цвета. Визуальное решение передней части электромобиля является типичным для новых моделей бренда, в частности, заметно напоминает дизайн кроссовера Nissan Qashqai.

Напомним, что кроме нового дизайна Nissan Leaf второго поколения получит цифровую панель управления, систему автономного вождения ProPILOT и умную педаль газа e-Pedal, которая сможет разгонять, тормозить и останавливать электромобиль. Также ожидается, что электромобиль оснастят более мощным электродвигателем на 100 кВт, а также двумя вариантами аккумуляторных батарей с запасом хода порядка 300 км (40 кВтч) и 500 км (60 кВтч).

Официальный анонс Nissan Leaf 2018 состоится 6 сентября 2017 года на автошоу во Франкфурте, а продажи серийных экземпляров электромобиля начнутся «в кратчайшие сроки» после анонса.

Источник: 2TV.NO