Новый кроссовер Subaru XV: технология EyeSight и 740 тыс. грн

Вчера на столичной «Чайке» впервые показали новый кроссовер Subaru XV. Эта новинка важна вдвойне: ведь параллельно представлена и система EyeSight – целый пакет различных помощников водителю. Так что важнее: автомобиль или технологии? И как работает данная система? Ответы найдете в данном материале. Равно как и цены на Subaru XV

Кроссовер Subaru XV в украинской гамме компании является младшей моделью: продажи Subaru XV в последние годы уступали старшим Outback и Forester, опережая лишь «штучные» WRX STI и BRZ. Однако модель Subaru XV стабильно занимала 10-15% в гамме компания, а с выходом новинки и срабатывания эффекта новизны в ближайший год способна замахнутся и на большее – 20-25%. Добавьте к этому доступную, по меркам бренда, цену – и получим этакий «входной билет» в мир Subaru.

Итак, встречайте Subaru XV третьего поколения: общий стиль кузова с покатой верхней линией боковых окон сохранился неизменным, но в каждой детали новинка отличается от прошлой модели. В основе – новая глобальная платформа Subaru Global Platform; спереди другие фары с возможность поворота в сторону виража; сзади изменились фонари, что попутно позволило сделать проем багажника более широким; да и сам багажник стал чуть больше (385 л против 380 л ранее). В салоне ситуация похожа: на первый взгляд все похоже – расположение дисплеев, блока «климата»; трехспицевый руль с кнопками. В деталях – все другое: дефлекторы вентиляции теперь установлены справа/слева от дисплея; изменилась центральная консоль (кнопка «ручника», расположение подстаканников, другой подлокотник); установлены новые рельефные сиденья.

Первые фото нового поколения Subaru XV в Украине. Если кратко – то XV общим стилем узнается сразу. Но уделите малейшее внимание деталям – фары, салон, сиденья – и становится ясно, что перед нами автомобиль нового поколения. Теперь 8-дюймовый дисплей (в максимальных версиях) и система мультимедиа поддерживают Apple CarPlay и Android Auto

Изменения по технике скорее «эволюционные», чем «революционны». Теперь в Украине Subaru XV всегда получает только 2-литровый 156-сильный мотор: по-прежнему четыре цилиндра и оппозитное расположение; но плюс система непосредственного впрыска топлива. Схожая ситуация и с трансмиссией: все версии Subaru XV в Украине получают «автомат»-вариатор Lineatronic, который также был доработан (расширен диапазон передаточных чисел); плюс традиционный полный привод Symmetrical AWD и система X-MODE.

В деталях о том, как ездит Subaru XV рассказать пока не могу, поскольку в ходе презентации основной акцент уделяли системе EyeSight. Поэтому детальный разбор нового поколения Subaru XV оставим для отдельной статьи в рамках полноформатного обзора. А пока обратим внимание на главную новинку Subaru XV – систему EyeSight, которая впервые появилась в Украине вместе с дебютом новой модели. Фактически EyeSight являет собой не одну систему, а целый комплекс из нескольких функций, увязанных между собой. Главная составляющая составляющие EyeSight – две камеры (да, две) в верхней части лобового стекла. Следуя словам разработчиков системы, наличие пары камер позволяет автомобилю лучше «видеть» картинку перед собой и оценивать расстояние до объекта. После понимания ситуации на дороге, система EyeSight принимает решение о помощи водителю в том или ином образе. К примеру, возможно: экстренное торможение вслед за другим автомобилем; удержание Subaru XV в рамках своей полосы; поддержание скорости и дистанции до впередиидущего автомобиля (адаптивный круиз-контроль), пр. Фактически система EyeSight с помощью двух камер выполняет те функции, что в других автомобилях реализованы с помощью радара (замер дистанции до впередиидущего автомобиля или объекта) и камеры (слежение за разметкой).

Система EyeSight – это две камеры (третий центральный глазок отвечает за систему переключения света «ближний/дальний») в верхней части лобового стекла, возможность аварийного торможения, контроль рядности движения, поддержание дистанции до впередиидущего автомобиля, и т.д. Обычно для подобных функций используется связка «одна камера + радар»; но суть не в этом. А в том, что подобные технологии уже встречаются на многих современных автомобилях, доступных в Украине; но еще не использовались в автомобилях Subaru, продающихся в нашей стране. А здесь – раз – и Subaru одним махом оказывается в числе «передовиков»

Интересно, что изначальные наработки по системе EyeSight датируются аж 1989 годом; но впервые система попала на конвейер только в начале 2000-х годов. Компания Subaru экспериментировала со связкой «EyeSight + радар», но пару лет назад вернулась к основному варианту – только с двойной камерой. Однако развитие EyeSight не останавливается и сейчас: улучшается логика работы системы, она становится более «умной». Начав с новинки Subaru XV, в будущем система EyeSight появится в Украине на старших моделях Subaru – Forester и Outback – в ходе обновления или смены поколения этих моделей. Причем это будут уже новые версии EyeSight, актуальны на тот момент.

Наконец, пару слов о ценах. Так исторически сложилось, что Subaru в Украине не предлагает «пустых» версий, что сказывается на цене. К примеру, новинка Subaru XV у нас всегда имеет: 2-литровый мотор, «автомат»-вариатор, полный привод, двухзонный «климат», подогрев сидений, камеру заднего вида и 6,2-дюймовый дисплей; минимальная цена такого автомобиля составляет 740 тыс. грн. Следующая комплектация дополнительно включает систему EyeSight, адаптивный «круиз», контроль рядности движения, пр.; эта версия обойдется в 770 тыс. грн. Наконец, максимальная комплектация новинки Subaru XV дополнена подогревом руля, 8-дюймовым дисплеем, электроприводом сидений; цена – 840 тыс. грн.

Можно по разному относиться к ценам, но в любом случае появление нового поколения Subaru XV – это позитивный момент: кроме абсолютно нового автомобиля в классе и формате, столь любимыми украинцами, мы также получили и новую «продвинутую» технологию EyeSight для помощи водителю. Обще-украинский дебют новинки Subaru XV состоится на мероприятии Subaru Family Party уже 15 июля, тогда же стартуют и продажи автомобиля.