Новый проект во вселенной Deus Ex отложен в долгий ящик, Square Enix «разочарована и слишком занята»

После совместного с Marvel заявления Square Enix планирует сфокусироваться на создании мультивселенной по проектам комикс-гиганта. На фоне падения продаж Mankind Divided создаётся впечатление, что франшиза с Адамом Дженсеном поставлена на продолжительную паузу.

И это при том, что Mankind Divided породила больше вопросов, чем дала ответов, оставив при этом огромное количество сюжетных нитей не распутанными. Все точки над «і» авторы планировали расставить в третьей части, призванной завершить трилогию Deus Ex, начатую Human Revolution.

Как призналась ранее в своём интервью главный сценарист Deus Ex Мэри ДеМарл (Mary DeMarle), большая часть этой истории была изначально запланирована в Mankind Divided, но игра стала слишком велика по объему и повествование пришлось сократить (Даже в таких условиях разработка Mankind Divided заняла 5 лет). Туманна и нынешняя судьба недосказанной истории: вопросы так и останутся без ответов или Square Enix выберет другой вариант, такой как графическая новелла, к примеру.

К сожалению, проблемы в датском королевстве назревали уже достаточно давно: последней каплей стал провальный Season Pass, запланированный после выхода Mankind Divided и ставший лишь жалкой тенью основной игры. На поверку продолжение оказалось лишь набором отдельных историй и почти бесполезных внутриигровых предметов и заслуженно получило крайне негативные оценки игроков. Первое же дополнение, System Rift, фанаты тут же разобрали «на пиксели» и пришли к выводу, что историю с Притчардом изначально существовавшую совместно с основной игрой, не мудрствуя лукаво превратили в последующее DLC. Второе сюжетное дополнение, A Criminal Past, запланированное на 23 февраля, стало приквелом к основной игре, (к слову, содержащим одноразовые предметы, навсегда исчезающие после использования) ни на шаг не приближающим к разрешению истории, лежащей в основе сюжета. Ситуацию вряд ли спасут выход полностью бесплатного Deus Ex: Breach и демоверсии VR Experience с поддержкой устройств виртуальной реальности.

Цепочка негативных событий, в конце концов, повлекла за собой изменение в планах разработчиков широко разрекламированного проекта вселенной Deus Ex, о развитии которого было объявлено в конце 2013 года. Тогда игрокам был обещан «живой, постоянно развивающийся игровой мир, построенный на основе целого поколения игр франшизы».

«С нашей стороны мы обязуемся добавлять значимый контент, который будет расширять франшизу на регулярной основе», – заявлял тогда босс Eidos Montreal Дэвид Анфосси (David Anfossi), – «это позволит раскрыть заговор против человечества, проходящий красной нитью через несколько связанных с Deus Ex игр, предоставляя более захватывающий, более богатый опыт, чем когда-либо».

Сейчас же все признаки указывают на то, что следующую часть Deus Ex придётся ждать ещё очень долго.

Бóльшая часть студии-разработчика Deux Ex Eidos Montreal в настоящее время занята следующей частью Tomb Raider, сообщения о существовании которой появились в сети в ноябре прошлого года, когда кто-то из девелоперов Shadow of the Tomb Raider беспечно раскрыл свой ноутбук в метро Монераля. На данный момент ещё нет информации о том, когда появится новая часть «Расхитительницы гробниц».

И это при том, что команда создателей Tomb Raider из Crystal Dynamics уже работает на первой игрой от Marvel, основанной на франшизе о Мстителях. Square Enix уже объявила, что до 2018 г. не будет анонсировано ни одного нового проекта. Был ли запланирован новый Deus Ex на следующий год? Вряд ли, учитывая, что ещё свежи чернила на сделке с Marvel.

Возвращаясь к Eidos Montreal, в настоящее время небольшая группа помогает Crystal Dynamics с проектом «Мстителей», а также существующей на ранней стадии производства игре по «Стражам Галактики». Этот проект также будет создаваться под руководством Eidos Montreal.

Учитывая участие в Avengers, разработку Guardians of the Galaxy, новую большую Tomb Raider, находящиеся в приоритете и второй сезон Hitman, уже объявленный официально, становится понятно, что студии будут заняты ещё очень долго, а «неудачник» Deus Ex будет отложен до лучших времён.

Ресурс Eurogamer запросил официальный комментарий Square Enix и получил следующий ответ от Eidos Монреаль:

«Хотя мы по-прежнему работаем над расширением вселенной Deus Ex, наряду с созданием нового контента и обновлений для Deus Ex: Mankind Divided, мы также направляем наши силы на работу с Crystal Dynamics и Marvel в проекте «Мстители».

ИМХО:

В результате приходится констатировать, что ещё одна отличная франшиза, пострадавшая от череды неудач из-за провального маркетинга и безграмотного управления вкупе с желанием заработать на более прибыльных проектах здесь и сейчас, снята с производства и убрана на скамью запасных в ожидании лучшего будущего.

Источник: Eurogamer