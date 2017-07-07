Новый рекорд: В июне 42% от всех приобретенных в Норвегии автомобилей оказались электрическими, лидеры — VW e-Golf, Tesla Model X и Renault Zoe

Норвегия — единственная страна в мире, которая может похвастать действительно высокими темпами развития электромобильного транспорта. В июне текущего года норвежцы поставили очередной рекорд — 42,2% от всех приобретенных в стране автомобилей оказались электрическими (электромобили и подключаемые гибриды), при этом полностью электрические модели заняли долю в 27,7%.

Отметим, что еще в январе 2017 года доля электрических моделей в продажах всех автомобилей составляла 37%, а в сентябре 2016 года — «всего» 28,8%, так что вполне можно ожидать, что уже к концу года Норвегия превысит отметку в 50% проданных электромобилей и подключаемых гибридов.

№ Модель Кол-во 1 VW Golf 1258 2 VW e-Golf 874 3 Tesla Model X 609 4 Renault Zoe 428 5 BMW i3 420 6 VW Passat 393 7 Opel Ampera-e 389 8 Nissan Leaf 384 9 Skoda Octavia 364 10 Mitsubishi Outlander 358

Первое место в структуре продаж электрических автомобилей занял VW e-Golf (874 штуки), уступив абсолютное первое место только своему ДВС-брату VW Golf (1258 штук). Отлично продаются в Норвегии кроссоверы Tesla Model X (609 штук) и сити-кары Renault Zoe (428 штук), а вот популярный в Украине Nissan Leaf (384 штуки) уступил даже пока неизвестной у нас Opel Ampera-e (389 штук), которая по сути является европейской версией Chevy Bolt EV.

Напомним, что в отличие от Франции, которая планирует полностью прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году, Норвегия собирается достичь той же цели на 15 лет раньше — к 2025 году, что с учетом темпов перехода этой страны на электромобили выглядит весьма реалистично.

Источник: Electrek