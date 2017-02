Новый сезон автошоу Top Gear стартует 5 марта (на три месяца раньше, чем в прошлом году)

Компания BBC официально объявила сроки выхода нового 24-го сезона Top Gear. Поклонники легендарного автошоу (без легендарной тройки ведущих) смогут увидеть первую серию сезона уже через две с половиной недели — в воскресенье, 5 марта 2017 года.

Столь раннее начало сезона (предыдущий 23-ий сезон стартовал 29 мая 2016 года, то есть почти на три месяца позже) может быть связано с тем, что создатели Top Gear не хотят слишком сильно отставать от своих основных конкурентов The Grand Tour, которые недавно триумфально завершили свой первый сезон.

Напомним, что двадцать четвертый сезон станет уже вторым по счету без участия легендарной троицы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя и первым после ухода Криса Эванса, который несмотря на все свои старания не смог прижиться в Top Gear. В новом сезоне мы увидим новые локации (в том числе Казахстан), новые автомобили (Ferrari FXX K, Aston Martin DB11) и конечно же Стига.

Confirmed: all new #TopGear launches Sunday 5 March. See you there pic.twitter.com/GDGVpLoiwo

— Top Gear (@BBC_TopGear) 14 февраля 2017 г.