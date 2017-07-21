Новый телефон Nokia 3310 (2017) подвергли испытаниям на прочность [видео]

Телефон Nokia 3310 (2017), попытавшийся погреться в лучах славы своего предшественника, попал в руки испытателя смартфонов JerryRigEverything, который решил ответить на главный вопрос — получилось ли у новичка сохранить легендарную фамильную прочность.

Итак, первый же тест на устойчивость экрана к царапинам закончился, едва успев начаться — пластиковое покрытие оказалось весьма легко поцарапать даже не самым острым инструментом. То же утверждение справедливо и для всего пластикового корпуса, автор просто изрезал его скальпелем, оставив глубокие отметины на кнопках, боковинах и задней крышке нового Nokia 3310.

Тест с нагревом экрана зажигалкой также оказался весьма познавательным. В какой-то момент даже показалось, что пластик загорится, однако в итоге все ограничилось только оплавленным пятном, это все-таки не стекло.

И, наконец, апофеоз тестирования — попытка согнуть «несгибаемое». Если не вспоминать, что классический Nokia 3310 в свое время считался эталоном прочности, то новинка прошла его хорошо — корпус и стеклом не сломались, а после того, как усилие убрали, телефон принял свою изначальную форму.

Жаль, что JerryRigEverything не проделал те же операции с предшественником (как это сделал другой автор во время сравнения с Nokia 6), так как сравнить оба поколения было бы еще более интересно, чем просто наблюдать за поведением заведомо более хлипкой новинки.

Источник: PhoneArena