Nvidia привязывает промо-игры к железу и делает активацию возможной только через Geforce Experience

Ходят слухи о том, что некоторые новые игры, например Gears of War 4, продавались не очень хорошо из-за того, что в день релиза на eBay уже было множество недорогих ключей от владельцев новых видеокарт Nvidia, получивших коды к этим играм в подарок.

Предположительно именно для того, чтобы избежать перепродажи ключей только-только вышедших игр по низким ценам, в Nvidia будут привязывать ключи к железу. Не напрямую к серийному номеру, но к модели. То есть бандл-игру от GTX 1070 можно будет активировать только на другой GTX 1070.

Поскольку проверку модели видеокарты необходимо где-то делать, то активировать игру на сайте Nvidia уже не получится. Это будет происходить в Geforce Experience. А как известно, для использования этого приложения необходимо создавать аккаунт, а в самом приложении есть телеметрия, которая не всем нравится.

Доходит до того, что на форумах все чаще всплывают темы о переходе на видеокарты AMD в связи лишь с этим решением Nvidia.