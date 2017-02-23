Nvidia запустила обратный отсчет к презентации GTX 1080 Ti

На данный момент отсчет не отображается на главной странице сайта geforce.com, однако был там совсем недавно и содержал сразу три подсказки о том, что на 28 февраля — 1 марта (в зависимости от региона) запланирована презентация Nvidia GTX 1080 Ti.

Как известно, 1080 Ti является улучшенной версией GTX 1080 и содержит приставку titanium в названии. Собственно наличие кристаллов титана на изображении, а также выделенные жирным буквы ti в слове time недвусмысленно давали понять, что таймер отсчитывает время до презентации GTX 1080 Ti.

Помимо этого в коде страницы было найдено прямое упоминание видеокарты, однако позже его удалили.

По всем основным характеристикам GTX 1080 Ti становится намного ближе к Titan XP (менее 2% разницы в TFLOPS), наиболее мощной видеокарте Nvidia на данный момент. Однако стоимость 1080 Tiдолжна быть ниже. Традиционно топовые видеокарты Nvidia стоят приблизительно вдвое дороже мейнстримового топа. Например стоимость Titan XP сейчас составляет условные $1100, а GTX 1080 — $600.

По традиционной логике Nvidia, GTX 1080 Tiдолжна быть ближе к стоимости GTX 1080, несмотря на производительность близкую к Titan XP. Вполне возможно, что конкуренцию между GTX 1080 Ti и GTX 1080 устранят за счет снижения стоимости GTX 1080.