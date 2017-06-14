Нынешний перезапуск «Человека-паука» на самом деле будет трилогией

Предстоящий супергеройский фильм Spider-Man: Homecoming / «Человек-паук: Возвращение домой», который станет первым фильмом об этом персонаже в кинематографической вселенной Marvel (и шестнадцатым в общем списке), – только первая часть новой трилогии. То есть, после Homecoming нас ждут еще как минимум два фильма. Источником этой информации выступил сам Человек-паук исполнитель главной роли в фильме британский актер Том Холланд. О том, что будет три части о Человеке-пауке он «случайно» проговорился в интервью французскому изданию AlloCiné.

«Это будет потрясающая серия фильмов, – сказал Холланд. – «Да, будут еще Spider-Man 2 и 3, но не Homecoming 2 и 3».

Сейчас известна лишь дата выхода второй части – 5 июля 2019 года. Но с учетом третьего фильма о парне в красно-синем трико, а также нескольких связанных проектов, таких как «Веном» и картин о женщинах-супергероях Silver Sable и Black Cat, запланированных к выходу в ближайшие годы, становится очевидно, что у Marvel и Sony большие планы в отношении паутиноголового героя.

Marvel уже показала нам несколько отличных трейлеров картины, финальный вышел 6 июня. В кинотеатрах картину «Человек-паук: Возвращение домой» можно будет увидеть начиная с 6 июля 2017 года.

Источник: The Verge