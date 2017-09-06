«Обещанного 3 года ждут». Square Enix пока так и не выпустила ни одного патча для PC-версии слешер-RPG Nier: Automata

Еще в июне мы уже сообщали о том, что одна из самых успешных франшиз Square Enix, экшен Nier: Automata, оказалась обделена вниманием издателя и не получила ни одного сколько-нибудь существенного патча или хотфикса за все время своей жизни. Обычно таким вещам не придают особого внимания, однако, на тот момент Square Enix пыталась взять контроль над ситуацией, утверждая, что «в поте лица» работает совместно с NVIDIA и AMD над выпуском патча для N: A.

Итак, что мы имеем почти 2 месяца спустя с тех пор, как было опубликовано заявление? – Ровным счётом ничего. Всё, что получила Nier: Automata – небольшое обновление драйверов видеокарт от NVIDIA 28 июля, и от AMD несколько дней назад. Они исправляют ошибку, которая могла привести к белому или пустому экрану и решают проблему с зависанием и вылетами после нескольких минут игры.

Ни слова о производительности, оптимизации версии для ПК, никаких официальных исправлений в игровом процессе, проблем с разрешением экрана, никаких улучшений в схеме управления клавиатура+мышь (PC-версия является портом приставочного оригинала), не исправлено ни одной ошибки игры, которая была зарегистрирована сообществом фанатов N: A.

По иронии судьбы Nier: Automata (написанную весьма посредственно в ПК-версии) спасает лишь мод от Kaldaien, одного из фанатов сообщества «автоматчиков». По факту, не существует никакого другого способа решить проблемы с масштабированием разрешения, исправления заиканий в катсценах и других ошибок без использовании данного мода.

Увы и ах, но здесь нет ничего удивительного. Еще в июне заверения компании больше походили на обычную бюрократическую отписку, дабы показать, как компания активно «работает и сопереживает» и ничего более. Вспоминая судьбу ветеранов Deus Ex и Hitman приходится констатировать неприятный факт того, что во главу угла компания ставит далеко не заботу о фанатах и собственных уже изданных проектах.

В заключение остаётся смело добавить, что Square Enix и Platinum Games, которой, по иронии судьбы, Nier: Automata подарила вторую жизнь (накануне релиза студия была уже одной в могиле банкротства), оставили N: A на произвол судьбы. Да, а ещё игра по-прежнему использует Denuvo, хотя она уже давным-давно взломана…

По данным SteamSpy, одна только PC-версия Nier: Automata продана тиражом более 500 тысяч копий

Источник: DSOGaming