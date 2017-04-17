Обновление Android до более новой версии добавляет к цене смартфона примерно $80

В конце марта Yota Devices обновила YotaPhone 2 с пятой версии Android до шестой. Казалось бы, в этом не может быть ничего плохого. Однако вместе с бочкой меда обновление принесло и ложку дегтя: поддержка Marshmallow существенно удорожала смартфон трехлетней давности.

Сообщается, что если до выхода обновления YotaPhone 2 продавался в китайских интернет-магазинах примерно за $120 и ниже, то сейчас минимальная цена на этот аппарат поднялась до $200.

Поскольку начинка устройства осталась прежней, его закупочная стоимость вряд ли изменилась. Следовательно, повышение цены на $80 связано исключительно с тем, что смартфоны на более новых версиях Android выглядят привлекательнее в глазах покупателей.

Таким образом, если бы Yota Devices обновила этот аппарат до Android 7.0, он, вероятно, подорожал бы еще сильнее. И это несмотря на то, что начинка устройства на сегодняшний день уже далеко не самая топовая.

Источник: iguides