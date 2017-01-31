Обновление Fallout 4: поддержка PS4 Pro и набор текстур высокого разрешения на ПК

На следующей неделе Bethesda выпускает двойное обновление Fallout 4 для PS4 Pro и PC.

На PS4 Pro появится:

Поддержка разрешения 1440p

Прорисовка деревьев, травы, предметов и NPC на дальних дистанциях

Улучшенный эффект Godray

На PC обновление позволит использовать в игре текстуры высокого разрешения. Официальные системные требования для этого подняли очень серьезно:

Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

Intel Core i7-5820K or better

GTX 1080 8GB

8GB+ Ram

Интересно, что наряду с GTX 1080 в официальном посте Bethesda был также указан AMD Radeon RX 490 8 GB. Либо в Bethesda знают, что одна из видеокарт Vega будет носить именно такое название и соответствует GTX 1080. Либо, в требованиях должен был быть указан аналог AMD, но поскольку такового пока не существует, то в качестве заглушки использовали название RX 490.

Позже упоминание AMD Radeon RX 490 8 GB исчезло из системных требований.