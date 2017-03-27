Обновленный Media Player игровой консоли PS4 Pro научился воспроизводить 4K-видео на телевизорах и шлеме виртуальной реальности PS VR

Компания Sony сообщила в официальном блоге, что с завтрашнего дня мультимедиа проигрыватель приставки начнет поддерживать видеоматериалы в разрешении 4K на PS4 Pro. После установки обновления пользователи смогут воспроизводить в мультимедиа проигрывателе видеоролики формата .mp4, сохраненные на USB-накопителе или на домашнем сервере, в разрешении 4K (естественно, для этого также потребуется совместимый 4К-телевизор для просмотра).

После обновления Media Player домашний сервер будет автоматически отображаться в качестве доступного носителя мультимедиа в меню плеера. При этом внешний USB-накопитель, отформатированный в качество расширенного хранилища для консоли, может использоваться только для хранения игр и игровых данных — загрузить на него видео не получится.

Если помимо PS4 Pro в распоряжении игрока также есть система PlayStation VR, то с помощью обновленного мультимедиа проигрывателя он сможетм смотреть 4К-видеоматериалы в виртуальной реальности. Экран PS VR поддерживает разрешение 1920xRGBx1080, так что видео формата 4K VR будут отображаться на нем в лучшем качестве, чем стандартные ролики HD VR.

Напомним, что помимо видео с флешки, контент высокой четкости на PS4 Pro также можно просматривать с помощью таких мультимедийных приложений, как Netflix и YouTube, в которых уже доступны 4K-материалы.

Источник: Sony