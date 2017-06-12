Общее количество электромобилей в мире превысило отметку 2 млн экземпляров, из которых 1,2 млн «чистых» электромобилей и 0,8 млн подключаемых гибридов

Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) опубликовало монументальный 70-страничный доклад о текущем состоянии рынка электромобилей и гибридных автомобилей. Количество интересной информации в докладе просто зашкаливает, так что мы настоятельно рекомендуем всем заинтересованным ознакомиться с ним в первоисточнике. Для тех же, кому лень изучать такой объем информации, приведем наиболее интересную статистику.

Итак, по данным IEA, в прошлом году количество электромобилей во всем мире превысило 2 млн экземпляров — учитывались как полностью электрические автомобили (all-electric, BEV), так и подключаемые гибриды (plug-in hybrid vehicles, PHEV). При этом только за 2016 год в мире было продано порядка 750 тысяч электромобилей, что указывает на весьма высокие темпы роста.

Лидером по доле электромобилей в общем автопарке страны по-прежнему лидирует Норвегия с пока недосягаемым для конкурентов результатом 29% (то есть практически каждый третий автомобиль в Норвегии является электрическим). На втором месте Нидерланды с показателем 6,4%, на третьем — Швеция с долей 3,4%, а Китай, Франция и Великобритания замыкают список лучших в данной категории с примерно одинаковым результатом порядка 1,5%.

До 2015 года самым большим количеством электромобилей могли похвастать в США. Однако в 2016 году это звание было отобрано Китаем, на территории которого в данный момент находится примерно треть всех существующих в мире электромобилей. Только за прошлый год там было приобретено порядка 40% (336 тыс. экземпляров) от всего количества проданных электромобилей, что вдвое больше, чем тот же показатель в США (160 тыс. экземпляров).

Интересно, что рынок Китая растет не только за счет классических легковых электромобилей — там уже более 200 млн электрических двухколесных средств передвижения (мотоциклов, мопедов, велосипедов и т.д.) порядка 3-4 млн низкоскоростных электромобилей (low-speed electric vehicles, LSEVs) и более 300 тысяч электроавтобусов.

Весьма интересно выглядят график изменения емкости и стоимости аккумуляторов электромобилей, таблица с планами ведущих автопроизводителей по производству электромобилей в ближайшие годы, а также прогнозы на количество проданных к 2020, 2025 и 2030 году (от 100 до 200 млн электромобилей, в зависимости от оптимистичности оценки).

Еще раз напомним, что полный отчет можно найти по следующей ссылке.

Источник: International Energy Agency