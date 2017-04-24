Объявлены даты выхода всех четырех сиквелов «Аватара». Вторая часть выйдет в 2020 году, пятая – в 2025

Съемочная группа сообщила о начале работы над четырьмя ранее анонсированными сиквелами «Аватара» Джеймса Кэмерона. Съемки новых картин будут вестись параллельно, одновременно были объявлены их даты выхода.

Great to be working with the best team in the business! Avatar takes flight as we begin concurrent production on four… Опубліковано Avatar 22 квітня 2017 р.

Итак, вторая часть «Аватара» выйдет 18 декабря 2020 года. Таким образом, получается уже третий по счету перенос – сначала фильм переносили с 2016 на 2017, затем на 2018 год, а теперь еще на два года. Что на этот раз послужило причиной для переноса съемочная группа не уточнила.

Выход третьей части намечен на 17 декабря 2021 года. Четвертая и пятая часть «Аватара» выйдут 20 декабря 2024 года и 19 декабря 2025 года. С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей, не уточняется.

Источник: Engadget