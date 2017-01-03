Объявлены победители первой в истории Премии Steam, а также Топ 100 игр-бестселлеров 2016 года
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил результаты голосования пользователей в первой в истории Премии Steam, а также представил Топ 100 самых продаваемых игр прошедшего 2016 года.
Итак, список победителей в отдельных номинациях выглядит следующим образом:
- «Злодей, которого хочется обнять» — Portal 2
- «Эта игра нравилась мне еще до того, как стала хитом» — Euro Truck Simulator 2
- «Проверено временем» — The Elder Scrolls V: Skyrim
- «Ну еще пять минуточек» — Counter-Strike: Global Offensive
- «НИФИГАСЕБЕ!» — Grand Theft Auto V
- «Игра в игре» — Grand Theft Auto V
- «Я не плачу, просто что-то в глаз попало» — The Walking Dead
- «Лучшее применение сельской живности» — Goat Simulator
- «Бум-бум» — DOOM
- «От любви до ненависти» — DARK SOULS™ III
- «Устройтесь поудобнее» — Euro Truck Simulator 2
- «Друг познается в игре» — Left 4 Dead 2
Также сервис Steam опубликовал Топ 100 самых популярных по объему продаж игр 2016 года. Итоги подводились по результатам продаж за календарный год, при этом конкретные цифры названы не были. Тем не менее, Steam разделил 100 бестселлеров на четыре категории: Платиновую (1 — 12 место) Золотую (13 — 24 место), Серебряную (25 — 40 место) и Бронзовую (41 — 100 место).
В Платиновую категорию Топ 100 бестселлеров попали следующие проекты:
- Grand Theft Auto V
- DARK SOULS™ III
- Dota 2
- No Man’s Sky
- Sid Meier’s Civilization® VI
- Tom Clancy’s The Division™
- The Witcher® 3: Wild Hunt
- Counter-Strike: Global Offensive
- Total War: WARHAMMER
- XCOM® 2
- Rocket League®
- Fallout 4
В Золотой категории Топ 100 бестселлеров можно обнаружить такие игры:
- H1Z1: King of the Kill
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
- DOOM
- Dead by Daylight
- Team Fortress 2
- ARK: Survival Evolved
- Stardew Valley
- Rise of the Tomb Raider™
- Call of Duty®: Black Ops III
- Arma 3
- Warframe
- Stellaris
Остальных победителей из серебряной и бронзовой категорий можно найти по следующей ссылке.