Объявлены победители первой в истории Премии Steam, а также Топ 100 игр-бестселлеров 2016 года

Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил результаты голосования пользователей в первой в истории Премии Steam, а также представил Топ 100 самых продаваемых игр прошедшего 2016 года.

Итак, список победителей в отдельных номинациях выглядит следующим образом:

Также сервис Steam опубликовал Топ 100 самых популярных по объему продаж игр 2016 года. Итоги подводились по результатам продаж за календарный год, при этом конкретные цифры названы не были. Тем не менее, Steam разделил 100 бестселлеров на четыре категории: Платиновую (1 — 12 место) Золотую (13 — 24 место), Серебряную (25 — 40 место) и Бронзовую (41 — 100 место).

В Платиновую категорию Топ 100 бестселлеров попали следующие проекты:

Grand Theft Auto V

DARK SOULS™ III

Dota 2

No Man’s Sky

Sid Meier’s Civilization® VI

Tom Clancy’s The Division™

The Witcher® 3: Wild Hunt

Counter-Strike: Global Offensive

Total War: WARHAMMER

XCOM® 2

Rocket League®

Fallout 4

В Золотой категории Топ 100 бестселлеров можно обнаружить такие игры:

H1Z1: King of the Kill

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege

DOOM

Dead by Daylight

Team Fortress 2

ARK: Survival Evolved

Stardew Valley

Rise of the Tomb Raider™

Call of Duty®: Black Ops III

Arma 3

Warframe

Stellaris

Остальных победителей из серебряной и бронзовой категорий можно найти по следующей ссылке.

Источник: Steam (1, 2)