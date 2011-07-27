Обзор портативных акустических систем

В период летних отпусков частыми гостями обзоров IT-прессы становятся всевозможные портативные устройства – желанные спутники на отдыхе: планшеты, портативные консоли, нетбуки и другие. Они обладают различными мультимедийными возможностями, но имеют один общий недостаток — невысокие качество и мощность звука. И если для просмотра сайтов эти параметры не важны, то для просмотра кино и прослушивания музыки могут стать существенным дискомфортом. Устранить этот недостаток призваны портативные акустические системы.

Для обзора были выбраны следующие устройства: SVEN BAJO, Media-Tech E-Zone и Media-Tech LAVOLTA BT. Несмотря на принадлежность к единой номенклатурной группе, выбранные устройства отличаются как внешне, так и по своим функциональным возможностям. Разобраться в их отличиях, преимуществах и недостатках поможет этот обзор.

1. Портативная акустическая система SVEN BAJO (168 грн.*).





Среди троих кандидатов акустика от SVEN обладает, пожалуй, наименьшим функционалом, но в этом есть свои преимущества, о которых дальше. Корпус колонок сделан из серого софт-тач пластика с черными глянцевыми вставками. Отлично решен вопрос транспортировки акустической системы: в комплекте поставляется сумочка для переноски, а сами колонки крепятся друг к другу, благодаря встроенным в области дна магнитам. Вес устройства составляет всего 194 г, что очень удобно. Лампочка-индикатор, размещенная на правом сателлите, может сигнализировать о приближающемся полном разряде батареи или режиме зарядки, но, к сожалению, индикация о полном заряде — отсутствует. Встроенная литий-ионная батарея обеспечивает работу акустики до 2,5 часов в автономном режиме. В комплекте поставляется переходник mini-jack 3,5" — 2,5". Регулятора громкости звука (в привычном понимании) – нету, вместо него — двухпозиционный переключатель в режимы средней (mid) и высокой громкости (high). Целесообразность такого решения весьма сомнительна, поскольку регулировка уровня звука не то чтобы ограничена — она, скорее, отсутствует. Суммарная мощность динамиков составляет 4 Вт, качество звука находится на хорошем уровне.

2. Портативная акустическая система Media-Tech LAVOLTA BT (216 грн.*)

Акустическая система LAVOLTA BT оказалась самой неоднозначной в данном обзоре. Главной особенностью этих портативных колонок является возможность беспроводного приема звука посредством встроенного контроллера Bluetooth. В связи с этим, абсолютно непонятным стало решение производителя не комплектовать устройство хоть какой-либо инструкцией — ограничились схемой-расшифровкой "загадочных" кнопок play, volume+, volume-, переключателя on/off, а также разъемов под аудио кабель и mini-USB для подзарядки. На сайте производителя инструкции также не оказалось, да и Google в этом вопросе не помог. Самостоятельно разобраться с подключением по Bluetooth не удалось: ни ноутбук, ни смартфон "увидеть" портативные колонки от Media-Tech так и не смогли. А вот с проводным подключением проблем не возникло: в комплекте поставляется аудио кабель 3,5», переходники под телефоны Sony Ericsson и mini—jack 2,5". Для удобства переноски устройство комплектуется чехлом. Литиевая батарея обеспечивает автономную работу в течении трех часов. Небольшой вес, отклоняющиеся ножки для установки на твердой поверхности, колонки мощностью шесть ватт и хорошее качество звука несколько скрасили разочарование от неудачных попыток воспользоваться главной "фишкой" портативной акустической системы.

3. Портативная акустическая система Media-Tech E-Zone (240 грн.*)

Данное устройство является наиболее функциональным в сегодняшнем обзоре. Портативная акустика имеет встроенные MP3-плеер, FM-радио приемник и LCD-дисплей. К сожалению, в отличие от конкурентов, батарея в комплект не входит, однако есть возможность установки отдельно купленных литиевой перезаряжаемой батареи (BL-5B) либо четырех батарей типа ААА. Гаджет позволяет проигрывать MP3 и WMA файлы – для этого на задней стороне размещены USB-вход и кард-ридер. Мощность колонок составляет 6 ватт, качество звука на достаточном уровне, но, следует заметить, для комфортного прослушивания радиостанций потребуется хороший сигнал, поскольку антенна размещена внутри корпуса устройства.

Итоги.

SVEN BAJO станет отличным выбором для тех, кто хочет дополнить свой нетбук или планшет качественным звуком без существенных затрат. Невысокая цена, хороший звук плюс маленькие размеры и вес – главные козыри устройства.

Для пользователей, желающих получить, кроме звука, автономное устройство с функциями плеера и радио, подойдет Media—Tech E—Zone. Приемлемая цена и многофункциональность – преимущества продукта.

Media—Tech LAVOLTA BT можно порекомендовать разве что владельцам телефонов Sony Ericsson (благодаря наличию переходников для звука под телефоны этого производителя) и любителям «покопаться» и добиться выполнения устройством заложенных в него функций (речь все о том же, о передачи аудио потока по Bluetooth).

Хочется верить, данный обзор поможет выбрать подходящую портативную акустическую систему и скрасить летний отдых.

*- средняя цена по данным hotline.ua