«Очень странные дела», «Мир Дикого запада» и «Фарго» при наибольшем числе номинаций не получили ни одной награды «Эмми-2017»

В ночь с 17 на 18 сентября в лос-анджелесском Microsoft Theater прошла 69-я ежегодная церемония вручения престижной американкой телепремии «Эмми», которая является аналогом премии «Оскар» для сериалов.

Установившая в прошлом году абсолютный рекорд телепремии «Игра Престолов» на сей раз оказалась вне игры из-за запоздалого выхода. Как известно, премьера седьмого сезона сериала состоялась 16 июля, тогда как, по правилам Телеакадемии, на получение наград могут претендовать лишь программы, телефильмы и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 30 мая 2017 года.

В связи с технической дисквалификацией одного из наиболее популярных и обсуждаемых сериалов в мире и по многим другим причинам (в этом году ведущим был не Джимми Киммел) столь большого резонансу, как в прошлом, премия не произвела. Тем не менее, без сюрпризов не обошлось. Так, сериалы «Мир дикого запада», «Фарго» и «Очень странные дела», представленные в наибольшем числе номинаций, в итоге остались с носом. То есть, не получили ни одной награды. Триумфаторами «Эмми-2017» стали сериалы «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь». Первый был назван «Лучшим драматическим сериалом» и в общей сложности получил четыре награды американской Академии телевидения, второй завоевал победу в категории «Лучший мини-сериал» и еще четыре индивидуальные.

Отметим, что соперниками «Рассказа служанки» были «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы». Три из четырех статуэток «Рассказа служанки» – это индивидуальные награды. Элизабет Мосс получила награду за лучшую женскую роль в драме, Энн Дауд стала лучшей актрисой второго плана, а Рид Морано был назван лучшим режиссером драматического сериала.

Сериал «Большая маленькая ложь» принес Николь Кидман награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, Лоре Дерн и Александру Скарсгарду – звания лучшей актрисы и актера второго плана в мини-сериале соответственно, а Жан-Марку Валле – статуэтку за лучшую режиссуру.

Лучшим комедийным сериалом признали «Вице-президент», сатиристическое шоу о политике, лучшим анимационным сериалом — «Закусочную Боба», которому удалось обойти «Симпсонов» и «Южный парк», а Лучшим теле-фильмом – четвертый эпизод 3 сезона «Черного зеркала» под названием «Сан Джуниперо».

Награды за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана в драме достались Стерлингу К. Брауну из «Это мы» и Джону Литгоу из «Короны».

Ниже приводим полный список лауреатов премии «Эмми-2017»:

​Лучший драматический сериал — «Рассказ служанки»

Лучший комедийный сериал — «Вице-президент»

Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь»

Лучший телефильм — «Черное зеркало: Сан Джуниперо»

Лучший актёр в комедийном сериале — Дональд Гловер («Атланта»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Кейт МакКиннон («Субботний вечер в прямом эфире»)

Лучшая актриса в мини-сериале — Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Лучший актёр в мини-сериале — Риз Ахмед («Однажды ночью»)

Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Лучший актёр в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Джон Литгоу («Корона»)

Лучший режиссёр комедийного сериала — Дональд Гловер («Атланта»)

Лучший режиссёр драматического сериала — Рид Морано («Рассказ служанки»)

Лучший режиссёр мини-сериала — Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»)

Источник: Emmy