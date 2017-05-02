«Одна нация под Андервудом»: Вышел трейлер пятого сезона «Карточного домика»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала Карточный Домик, который выйдет 30 мая.

В трейлера показано ожесточенную борьбу Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) и Уильяма Конвэй (Юэль Киннаман) за место в Белом доме. И, похоже, Андервуд стойко переносит все трудности и не отступает, несмотря на, казалось бы, проигрышное положение. «Одна нация под Андервудом», говорит герой Кевина Спейси в конце видео, переиначивая слова из текста клятвы верности американскому флагу.

С момента премьеры четвертого сезона «Карточного домика» в марте 2016 года прошло уже больше года, так что у фанатов сериала было предостаточно времени для размышлений на тему президентства Андервуда. В перерыве между сезонами США получили нового президента и будет очень интересно посмотреть, как нынешняя реальная политическая обстановка в стране отобразится на самом популярном политическом шоу Netflix.

К слову, это будет первый сезон без оригинального создателя и шоураннера проекта Бо Уиллимона, который был главным рупором антитрамповской кампании после его победы на выборах.

Повторимся, премьера пятого сезона сериала «Карточный домик» состоится 30 мая 2017 года.

Источник: The Verge