Официально: Новые iPhone представят 12 сентября, Apple начала рассылать приглашения для прессы

Компания Apple официально подтвердила дату анонса новых iPhone, начав рассылать приглашения на 12 сентября 2017 года. Мероприятие впервые пройдет в новой штаб-квартире компании Apple Park Campus, где представителей прессы соберут в зале Steve Jobs Theater.

Ожидается, что в этом году Apple отойдет от устоявшейся традиции и представит новое поколение смартфонов iPhone сразу в трех версиях — абсолютно новый iPhone 8 и «эволюционные» iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом новый iPhone 8 скорее всего получит экран с минимальными рамками, который займет практически всю площадь лицевой панели устройства, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus сохранят дизайн предшественников.

Также по последним данным, базовая версия iPhone 8 получит 64 ГБ флэш-памяти и будет стоить $999, еще будут версии с 256 ГБ и 512 ГБ флэш-памяти стоимостью $1099 и $1199 соответственно. Нынешние модели iPhone 7, напомним, предлагаются в версиях с объемом флэш-памяти 32, 128 и 256 ГБ. Вероятнее всего, iPhone 7s будут предлагаться в тех же объемах флэш-памяти и по тем же ценам.

Прием предзаказов на новые iPhone должны открыть 15 сентября, а реальное начало продаж скорее всего будет запланировано на 22 сентября текущего года.

Источник: TechCrunch