Он вернётся: в августе в прокат выйдет 3D-версия фильма «Терминатор 2: Судный день». На очереди «Чужие»

Во время проведения Берлинского кинофестиваля публике был показан обновлённый фильм «Терминатор 2: Судный день» в формате 3D. Режиссёр оригинального фильма Джеймс Кэмерон не смог лично присутствовать на показе. Он находится в своей студии Lightstorm в Лос-Анджелесе и активно готовится к съемкам следующих четырех частей «Аватара». Однако режиссер появился на экране берлинского кинотеатра Zoo Palast благодаря видеосвязи и ответил на несколько вопросов.

Фильм «Терминатор 2» оцифровали в разрешении 4K и затем конвертировали в 3D-формат по инициативе компаний StudioCanal и китайской DMG Entertainment. Джеймс Кэмерон лично следил за процессом реставрации, он же руководил процессом цветокоррекции. Режиссер утверждает, что принципиально не поменял ничего в фильме, кроме одной детали.

«Меня всегда это беспокоило. Когда грузовик падает с моста в сцене погони, у него вылетает лобовое стекло. А в следующем кадре оно на месте. Я попросил это подретушировать», — заявил Джеймс Кэмерон.

Фильм «Терминатор 2» вышел ещё в 1991 году, но ничуть не потерял ни в актуальности, ни в эффектности изображения и компьютерной графики.

«Мне кажется, [отреставрированный] «Терминатор 2» выходит очень своевременно, учитывая беспокойство в обществе относительно систем слежения и растущий страх перед искусственным интеллектом. Ремастеринг и конвертация — это в первую очередь возможность вернуть картину на большой экран. Это для меня так же важно, если не важнее, чем перевод в стереоформат сам по себе. Это шанс показать фильм новому поколению, которое видело «Терминатора» лишь на DVD или blu-ray», — рассказал Кэмерон.

Для работы над реставрацией режиссер привлек даже оператора ленты Адама Гринберга.

«Ему почти 80, но у него все такое же потрясающее чувство цвета!»

Фильм «Терминатор 2: Судный день» в 3D выйдет в прокат 24 августа 2017 года. Правда, не уточняется, какая именно версия подверглась реставрации. Всего существует 3 версии фильма «Терминатор 2», которые отличаются продолжительностью и перечнем вошедших сцен. В расширенной специальной версии также имеется альтернативная концовка, в которой войны с роботами не было, а пожилая Сара Коннор наблюдает за мирно играющими детьми.

Джеймс Кэмерон также рассказал, что на реставрацию «Терминатора 2» его подтолкнул успех 3D-версии фильма «Титаник», собравшей в прокате $350 млн.

«Релиз «Титаника» дал мне возможность лучше разобраться в процессе конвертации и вселил уверенность, что такой проект может быть успешной бизнес-моделью. Я всегда знал, что если с «Титаником» все получится, то следующим на очереди будет «Терминатор 2». Я бы хотел увидеть в 3D и «Бездну», и «Чужих», так что это уже вопрос экономики. Если «Т2» заработает приличную кассу, это придаст нам уверенности для работы над ремастерингом других картин», — объяснил режиссер.

Также Джеймс Кэмерон упомянул и о возвращении к нему прав на франшизу «Терминатор». В данный момент ими владеет студия Skydance, ответственная за не самый удачный «Терминатор: Генезис».

«Я уже вел с ними предварительные переговоры, ведь зачем ждать 2019 года, почему бы не начать готовить что-то сейчас, раз мы все равно знаем, что через два года права вернутся. Я точно не смогу быть режиссером [фильмов о Терминаторе], у меня впереди четыре «Аватара», которые мы будем снимать подряд, один за другим. Мы уже в подготовительном периоде. Но это не значит, что не могу участвовать в разработке проекта. Скрестим пальцы, чтобы у нас получилось вернуть Терминатора на экраны. Другой вопрос — как найти свежий подход, который будет смотреться инновационно уже в XXI веке?» — рассказал Кэмерон.

Источник: «Кинопоиск»