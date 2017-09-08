Онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел отметку в 1 миллион одновременно играющих

В начале текущей недели онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел планку в 10 млн проданных копий, а сегодня смог поставить еще один рекорд. Несмотря на то, что официально выходные еще не начались и многие игроки еще находятся в офисе, в шутер в данный момент играет более одного миллиона игроков.

Если быть точным, то зафиксированный сегодня максимум составил 1,028,540 игроков. Для сравнения — на втором месте Dota 2 с показателем 773,067 игроков, на третьем — Counter-Strike: Global Offensive с показателем 566,259 игроков. Если говорить об абсолютном рекорде, то на данный момент он принадлежит Dota 2 и составляет 1,291,328 одновременно играющих.

Напомним, что для того, чтобы преодолеть планку в 10 млн проданных копий игре PlayerUnknown’s Battlegrounds понадобилось всего пять с половиной месяцев. Игре меньше года, она была выпущена на Steam по программе раннего доступа 23 марта 2017 года, а ее выход в полноценный релиз должен состояться до конца текущего года.

Источник: Steam