Onyx Boox Typewriter — «печатная машинка» с 9,7-дюймовым E Ink экраном и аппаратной QWERTY-клавиатурой

При всех своих достоинствах в виде минимального энергопотребления и полного отсутствия вреда для глаз, электронная бумага так и не получила широкого распространения. Если выйти за пределы целевого сегмента ридеров, то E Ink можно встретить разве что в экспериментальных устройствах — двухсторонних смартфонах, обложках для них же, настенных календарях, кроссовках, рекламных панелях на грузовиках и других реалистичных и не очень прототипах.

Однако новинка от известного производителей ридеров Onyx вполне может оказаться востребованной как минимум среди представителей «пишущей братии» (далеко не все блогеры строчат свои посты с макбуков, некоторым хочется получить более узкоспециализированное и минималистичное устройство, не обладающее избыточной функциональностью). Модель Boox Typewriter будет официально представлена на выставке Hong Kong Electronics Fair, которая пройдет с 13 по 16 апреля. Судя по описанию, это будет «печатная машинка» в виде ноутбука с 9,7-дюймовым E Ink экраном, аппаратной QWERTY-клавиатурой и тачпадом.

Об аппаратных характеристиках и цене устройства никакой информации пока нет, однако скорее всего Onyx Boox Typewriter будет работать под управлением Android OS и соответственно получит какой-то недорогой мобильный процессор. При том, что формат предполагает возможность установить достаточно крупный аккумулятор, а E Ink экран потребляет заметно меньше энергии, чем смартфонные дисплеи, устройство теоретически сможет похвастать весьма солидной автономностью. Так что ждем новостей с выставки, устройство может получиться весьма интересным.

Источник: Liliputing