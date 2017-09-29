ООН: роботизация может дестабилизировать мир

Наибольшую опасность для общества, по мнению старшего стратегического советника ООН Иракли Беридзе, представляют военные роботы. Мощные автономные технологии могут заполучить криминальные группировки или агрессивные государства-изгои, а это приведет к риску серьезной дестабилизации в мире.

Также, по словам эксперта, угрозу человечеству несут промышленная робототехника и алгоритмы, лишающие людей работы. Так, по имеющимся данным, около 30% рабочих мест в Великобритании потенциально находятся под угрозой из-за технологических прорывов в сфере искусственного интеллекта, а в некоторых секторах и вовсе может исчезнуть половина рабочих мест.

«Если общество не успеет адаптироваться вовремя, то стабильность будет нарушена, — говорит Беридзе. — Именно поэтому мы создаем сеть экспертов из бизнеса, институтов, общественных организаций и правительств».

Напоследок отметим, что Центр ИИ и робототехники будет исследовать не только опасности, но и преимущества новых технологий, которые могут помочь ООН, напротив, стабилизировать ситуацию в мире и обеспечить стабильное и гармоничное развитие человечества.