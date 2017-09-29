ООН: роботизация может дестабилизировать мир
Если общество не успеет адаптироваться к новым технологиям, то тотальная автоматизация и искусственный интеллект нарушат стабильность в мире и приведут к непредсказуемым экономическим и политическим последствиям. Об этом заявили в ООН.
Для изучения возможных рисков международная организация открыла в Гааге специальный Центр искусственного интеллекта и робототехники. Как сообщается, команда экспертов будет неустанно мониторить, анализировать и прогнозировать риски, которые несут современные технологии. В штат нового подразделения войдут предприниматели, ученые, а также представители власти и общественных организаций.
Наибольшую опасность для общества, по мнению старшего стратегического советника ООН Иракли Беридзе, представляют военные роботы. Мощные автономные технологии могут заполучить криминальные группировки или агрессивные государства-изгои, а это приведет к риску серьезной дестабилизации в мире.
Также, по словам эксперта, угрозу человечеству несут промышленная робототехника и алгоритмы, лишающие людей работы. Так, по имеющимся данным, около 30% рабочих мест в Великобритании потенциально находятся под угрозой из-за технологических прорывов в сфере искусственного интеллекта, а в некоторых секторах и вовсе может исчезнуть половина рабочих мест.
«Если общество не успеет адаптироваться вовремя, то стабильность будет нарушена, — говорит Беридзе. — Именно поэтому мы создаем сеть экспертов из бизнеса, институтов, общественных организаций и правительств».
Напоследок отметим, что Центр ИИ и робототехники будет исследовать не только опасности, но и преимущества новых технологий, которые могут помочь ООН, напротив, стабилизировать ситуацию в мире и обеспечить стабильное и гармоничное развитие человечества.
«Мы не собираемся настаивать на запрете или остановке технологий. Мы будем изучать также и то, как новые технологии можно использовать для достижения целей и идеалов ООН. Кроме этого, мы намерены основать конкретные проекты. Мы не дискуссионный клуб», — заключает Беридзе.
- Интересно, что подобные инициативы, направленные на изучение рисков, связанных с развитием технологий роботизации и искусственного интеллекта, и ранее имели место в рядах ООН, однако, по словам Беридзе, все они были временными. «Наш Центр стал первым постоянным подразделением ООН, который будет заниматься этими вопросами», - утверждает Беридзе.
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