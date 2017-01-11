Опубликован первый полноценный трейлер мультфильма «Тачки 3» / Cars 3

Принадлежащая компании Walt Disney Pictures киностудия Pixar опубликовала первый внятный трейлер третьей части мультфильма «Тачки» про неунывающего Молнию МакКуина и его друзей. Первый короткий тизер, в котором главный герой попадает в серьезную аварию во время гонок, в буквальном смысле до слез расстроил маленьких поклонников красной машинки. Дело в том, что по этим кадрам нельзя было сказать, в каком состоянии окажется любимец детей после серии кульбитов.

Новый ролик «Тачки 3» демонстрирует, что по крайней мере внешне у Молнии все хорошо, однако для того, чтобы вернуться на трассу, ему явно не хватает душевных сил. Искать потерянную уверенность в себе МакКуин будет в старом добром Радиатор Спрингс, в гонках на выживание и в других интересных местах.

Отметим, что к любимым героям первых частей в лице Салли, Мэтра, Луиджи, Рамона и других в мультфильме «Тачки 3» можно будет увидеть и новичков, в частности, молодого и наглого оппонента Джексона Шторма, а также еще одного нового гонщика Круза Рамиреза.

Срежиссирует мультфильм дебютант Брайан Фи, который до этого проявил себя только как дизайнер и актер озвучки, что несколько смущает. В кинотеатрах «Тачки 3» можно будет увидеть 15 июня 2017 года.

P.S. Отметим, что по характерному дизайну Джексона Шторма можно сделать ошибочный вывод о том, что перед нами электромобиль, однако подробное изучение характеристик на вышеприведенных скриншотах указывает на то, что силовая установка гонщика представляет собой классический V8 мощностью 850 л.с.