Опубликован первый трейлер Call of Duty: WWII, открыт предзаказ и официально объявлена дата выхода игры (3 ноября 2017 года)

Если вам не нравятся трейлеры мультфильмов, то вы можете пропустить предыдущую запись и сразу перейти к просмотру первого трейлера будущей игры Call of Duty: WWII.

Ранее разработчики из Sledgehammer Games опубликовали только короткий тизер, намекающий на легендарную высадку в Нормандии, здесь же мы окончательно убеждаемся, что речь идет о классическом для серии Call of Duty сеттинге Второй мировой войны.

Авторы игры обещают реалистичную графику и кинематографическую аутентичность, важные исторические сражения на территории Европы, а также сюжетную историю «о нерушимой дружбе простых солдат». В игре будет присутствуовать не только мультиплеер, но и появится полноценный кооператив с отдельным сюжетом. Больше подробностей об игре доступно по следующей ссылке.

Отметим, что игра Call of Duty: WWII уже доступна для предзаказа на официальном сайте, при этом все игроки, предзаказавшие игру, получат доступ к закрытому бета-тестированию, который начнется раньше официального старта продаж, запланированного на 3 ноября 2017 года.

Источник: The Verge