Опубликован первый трейлер фантастического триллера «Семь сестер» с Нуми Рапас в главных ролях

В сети появился первый дублированный трейлер фантастического триллера «Семь сестер», в котором Нуми Рапас играет всех семерых главных героинь, а компанию ей составляют актеры старой школы Уиллем Дефо и Гленн Клоуз.

Фильм режиссера Томми Виркола рассказывает о будущем, где из-за перенаселения семьям разрешено иметь только одного ребенка. Однако в одной семье рождается сразу семеро девочек-близнецов, и отец решает скрыть их от власти. Малышам дают имена в честь дней недели. Так всю жизнь девочки и выходят в люди: каждый в свой день. Но однажды понедельник исчезает.

Версия на украинском языке

Версия на английском языке

Отметим, что фантастический триллер «Семь сестер» стартует в украинском прокате 31 августа 2017 года.

Источник: Kinomania