Опубликован трейлер сюжетной кампании Call of Duty: WWII

Компания Activision и разработчики из Sledgehammer Games опубликовали сюжетный трейлер Call of Duty: WWII, из которого игроки могут узнать, как именно будет выглядеть режим кампании.

Напомним, что Call of Duty: WWII рассказывает историю рядового Рональда Дэниелса по прозвищу «Ред» – новобранца из Первой пехотной дивизии Армии США. Его первым боем стала высадка в Нормандии – крупнейшая воздушно-десантная операция в истории человечества. Пройдя боевое крещение на скалистых нормандских берегах, Ред со своим отрядом отправится вглубь Европы. По пути в Германию ему предстоит сражаться в таких известных местах, как Арденны и Хюртгенвальд.

Игра Call of Duty: WWII доступна для предзаказа на официальном сайте, при этом все игроки, предзаказавшие игру, получат доступ к закрытому бета-тестированию, который начнется раньше официального старта продаж, запланированного на 3 ноября 2017 года.

Источник: Activision