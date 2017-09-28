Опубликован второй трейлер игры Red Dead Redemption 2, релиз перенесен на весну 2018 года

Опубликован второй трейлер игры Red Dead Redemption 2, релиз перенесен на весну 2018 года

Геймстудия Rockstar Games выложила в сеть второй трейлер будущей игры Red Dead Redemption 2 и открыла предзаказ на продажи игры, которые стартуют весной 2018 года (ранее игру обещали выпустить осенью 2017 года).

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Разработчики, ответственные за Grand Theft Auto V и первую часть Red Dead Redemption, обещают игрокам эпическую историю о Диком Западе с огромным и атмосферным миром, который обеспечит непередаваемые ощущения не только от сюжетной кампании, но и от режима онлайн-мультиплеера.

Напомним, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на nextgen-платформах PlayStation 4 и Xbox One весной следующего года, точная дата будет озвучена дополнительно.

Источник: Rockstar Games

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