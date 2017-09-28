Опубликован второй трейлер игры Red Dead Redemption 2, релиз перенесен на весну 2018 года

Геймстудия Rockstar Games выложила в сеть второй трейлер будущей игры Red Dead Redemption 2 и открыла предзаказ на продажи игры, которые стартуют весной 2018 года (ранее игру обещали выпустить осенью 2017 года).

Разработчики, ответственные за Grand Theft Auto V и первую часть Red Dead Redemption, обещают игрокам эпическую историю о Диком Западе с огромным и атмосферным миром, который обеспечит непередаваемые ощущения не только от сюжетной кампании, но и от режима онлайн-мультиплеера.

Напомним, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на nextgen-платформах PlayStation 4 и Xbox One весной следующего года, точная дата будет озвучена дополнительно.

Источник: Rockstar Games