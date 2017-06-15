Осенью Microsoft выпустит существенно переработанную систему Xbox Live Avatars 2.0 с богатыми возможностями кастомизации персонажей

Компания Microsoft собирается выпустить существенно обновленную систему Xbox Live Avatars 2.0, которая предоставит игрокам возможность создавать свое «цифровое отражение» на движке Unity. Судя по деморолику, полученный результат будет отличаться от существующих в данный момент аватаров (запущенных еще в 2008 году на консоли Xbox 360) примерно так же, как рисованные персонажи мультфильмов Диснея от современных 3D-героев анимационных картин Pixar.

Интересно, что принцип создания аватара не изменился — игрок может самостоятельно выбрать пол, телосложение, цвет кожи, волос и глаз, а также дополнительные аксессуары. Однако с визуальной точки зрения новые аватары будут выглядеть куда более привлекательно, количесто возможных вариантов настроек и опций существенно увеличат, а вдобавок игроки получать возможность настроить практически любой образ.

К примеру, своему аватару можно будет добавить протез вместо конечности, усадить его в инвалидное кресло или «подарить» единорога, скейт, мотоцикл, гитару, скафандр космонавта и т.д и т.п. И это не говоря о разнообразных пирсингах, татуировках, прическах, очках, одежде и костюмах любимых героев игр и фильмов, а также возможности сделать своего персонажа «беременным» (актуально для игроков женского пола).

Отметим, что в Microsoft собираются официально запустить систему Avatar 2.0 для пользователей ОС Windows 10 и консолей Xbox уже осенью текущего года.

Источник: The Verge