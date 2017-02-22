От классического формата к уровню «голливудских блокбастеров»»: авторы сериала «Планета Земля II» рассказали, как менялись технологии съемки живой природы последние 15 лет

В недавнем интервью американскому изданию Vox сотрудники Отдела естественной истории британского телеканала BBC рассказали подробности съёмках одного из первых эпизодов документального 4K-телесериала «Planet Earth II» («Планета Земля II»). Говоря точнее, британцы рассказали, как сильно за последние пятнадцать лет изменились используемые ими видеотехнологии, сделав образовательные фильмы сравнимыми по зрелищности с «голливудскими блокбастерами».

Итак, наибольшее влияние на качества видеоматериалов оказало появление трехосевых гироскопических стабилизаторов, которые сначала позволили снимать животных с находящегося на высоте нескольких сотен метров вертолета, а затем, после очередного упрощения и уменьшения видеокамер, позволили подобраться к ним на максимально близкое расстояние.

Камеры не только стали существенно компактнее, но и легче, что позволило снимать более оживленные сцены. Благодаря этому история в «Планете Земля II» смогла выйти на качественно новый уровень. По словам британцев, им удалось показать не только самих животных, но и их характеры, превратив их в полноценных персонажей.

Как добавила продюссер серии «Острова» Элизабет Уайт, кинематографисты брали с собой на съемки и традиционные инструменты для съемок — краны и слайдеры, но в большинстве случаев операторы даже не распаковывали их из-за того, что ручные стабилизаторы и дроны позволяли снимать гораздо более красивые и живые кадры.

Источник: tj и Vox