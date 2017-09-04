Panasonic показала прототип холодильника будущего Movable Fridge, который по команде сам приходит к хозяину

Компания Panasonic привезла на выставку IFA 2017 весьма интересное бытовое устройство – прототип «холодильника будущего», способного распознавать голосовые команды владельца и самостоятельно передвигаться по дому. То есть, по команде он сможет сам прийти к хозяину. Собственно, именно для этого он и был задуман.

Разработка носит незамысловатое название Movable Fridge и весьма вероятно, что в недалеком будущем подобные устройства пропишутся в домах обычных пользователей – при нынешних темпах развития голосовых помощников и ИИ это не должно никого удивлять. А наиболее востребованным сценарием наверняка станет доставка охлажденного пива во время футбольного матча ;).

На самом деле устройство Panasonic будет корректнее назвать мини-холодильником или мини-баром, поскольку по размерам оно примерно соответствует морозильной камере современных полноразмерных холодильников. И все же, это не делает его менее интересным экспонатом выставки.

Ориентироваться в пространстве и спокойно самостоятельно передвигаться в пространстве, избегая препятствий и столкновений, Movable Fridge помогает соответствующий набор встроенных сенсоров. В частности, это датчики глубины и лазерные сенсоры. Так что о возможном наезде на домашнего любимца или на какой-нибудь другой объект можно особо не переживать.

Еще одна интересная функциональная особенность самоходного мини-холодильника Panasonic – предоставление подробной информации о каждом напитке, которые в нем хранятся. Кроме того, умный холодильник может посоветовать закуски. Эта функциональность реализована благодаря подключению к базе данных.

Отметим, что на данный момент Panasonic Movable Fridge является концептуальным устройством и неизвестно, когда выйдет его коммерческая версия и выйдет ли она вообще.

Видеоролик, снятый редактором издания Metro Люси Хеджес, позволяет оценить возможности автономного передвижения Movable Fridge.