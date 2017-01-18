Павел Дуров подтвердил, что в мессенджер Telegram добавят возможность осуществлять голосовые звонки

Создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что разработчики собираются добавить в приложение осуществлять голосовые звонки. Таким образом данный мессенджер сможет более плотно конкурировать с другими игроками сегмента мессенджеров.

Ответ на данный вопрос повезло получить обычному пользователю Twitter, который обратился к основателю компании Telegram с соответствующим вопросом. Кроме возможности осуществления голосовых звонков, его также заинтересовала возможность изменения тем оформления.

Павел Дуров ответил достаточно коротко, но при этом весьма однозначно: «Сделаем»

Отметим, что впервые о работе над функцией зашифрованных аудиозвонков представители Telegram упомянули еще весной 2015 года, но отметили, что данная возможность не находится в списке приоритетов компании. С тех пор прошло почти два года и ситуация вполне могла измениться, что косвенно подтверждает ответ Павла Дурова.

Напомним, что недавно в мессенджер Telegram разработчики добавили возможность «отзывать» сообщения, статистику потребления данных, новые короткие ссылки t.me и другие улучшения.

Источник: VC