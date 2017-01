Павел Дуров подтвердил, что в мессенджер Telegram добавят возможность осуществлять голосовые звонки

Создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что разработчики собираются добавить в приложение осуществлять голосовые звонки. Таким образом данный мессенджер сможет более плотно конкурировать с другими игроками сегмента мессенджеров.

Ответ на данный вопрос повезло получить обычному пользователю Twitter, который обратился к основателю компании Telegram с соответствующим вопросом. Кроме возможности осуществления голосовых звонков, его также заинтересовала возможность изменения тем оформления.

Павел Дуров ответил достаточно коротко, но при этом весьма однозначно: «Сделаем»

@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.

— Pavel Durov (@durov) January 13, 2017