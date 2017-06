PayPal: Летняя распродажа в Steam стартует уже завтра, 22 июня в 20:00 по киевскому времени

Ежегодная летняя распродажа в Steam начнется завтра, 22 июня и продлится до 5 июля, сообщила платежная система PayPal в своём твиттере. Прямой связи между этими сервисами нет, однако в PayPal традиционно предлагают акционную скидку на время игровой распродажи своим клиентам (в этот раз это 5 фунтов за каждые 20 потраченных фунтов).

It’s official. The #SteamSummerSale starts 22/06 at 6pm BST and PayPal customers get an extra £5 off *terms apply. https://t.co/PdXnlKZ6qh pic.twitter.com/hobxCz3TBm

