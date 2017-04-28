Perception, нарративная хоррор-адвенчура от создателей BioShock и DeadSpace, выйдет 30 мая

Студия The Deep End Games, созданная ветеранами игровой индустрии, в том числе бывшим гейм дизайнером BioShock Биллом Гарднером, анонсировала дату выхода своего нового творения – Perception, приключенческого хоррора от первого лица о слепой девушке Кэсси.

В течении длительного времени главную героиню мучают странные видения, связанные с древним поместьем. Отправившись на его поиски Кэсси использует свой необыкновенный слух и острый ум, чтобы разгадать все тайны заброшенного поместья, которое преследует её в кошмарах. Ввиду того, что девушка незрячая и безоружна, она использует смартфон, трость и способность эхо-локации, чтобы «видеть» особняк (воспринимать окружение за счёт отражающегося звука), в котором развиваются события. Для исследования окружения Кэсси может бить тростью о землю, ориентироваться по дуновению ветра и «видеть» бой часов. Большую часть игры главной героине придётся скрываться от монстров, читать таинственные послания и расшифровывать подсказки. Сюжет проведёт главную героиню через несколько временных эпох и покажет особняк в разные периоды его существования. После каждого перемещения во времени особняк будет выглядеть иначе, по-новому, неизменным останется лишь существо, преследующее Кэсси, от которого можно лишь сбежать или спрятаться…

В 2015г. Perception стала успешным KickStarter-проектом, когда запросив 150тыс. долларов смогла собрать 168тыс. Правда, разработчики запросили почти в 3 раза больше ресурсов (350 и 400тыс), чтобы игра смогла выйти и на консолях. Намеченную планку преодолеть не удалось. Сейчас же у Perception появился издатель и благодаря этому игра выйдет на всех актуальных платформах.

Релиз Perception запланирован 30 мая 2017г. на PC, Xbox One, PS4

Источник: Gamespot