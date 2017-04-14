Перед выходом нового сезона «Твин Пикс» авторы опубликовали несколько тизеров-головоломок

Культовый сериал 90-х «Твин Пикс» будет продолжен в этом году. Как и обещала Лора Палмер агенту Куперу, они снова встретятся через 25 лет (на самом деле прошло 26 лет). И уже в следующем месяце будут показаны первые серии нового – третьего по счёту – сезона сериала «Твин Пикс».

Чтобы подогреть интерес зрителей к новому сезону, канал Showtime опубликовал несколько тизерных роликов, в которых содержатся мистические загадки. Зрителям предлагается решить ряд головоломок из выставленных в определённой последовательности букв.

В продолжении «Твин Пикс» можно будет увидеть многих актёров, снимавшихся в первых двух сезонах сериала. Всего задействовано 39 актёров и актрис оригинального сериала.

К работе также привлекли многих членов съёмочной группы оригинального «Твин Пикс», даже тех, что уже ушёл на пенсию.

Первые две серии третьего сезона сериала «Твин Пикс» выйдут 21 мая 2017 года, после этого онлайн будут опубликованы ещё две серии. Всего зрителям будет показано 18 эпизодов, которые авторы называют «художественным фильмом в 18 частях».

После окончания новой истории, не исключено, что канал решит делать ещё одно продолжение.

Источник: gamespot