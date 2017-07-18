Перший тизер українського повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»

Перший тизер українського повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»

На Одеському кінофестивалі презентували тізер українського повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», створеного за мотивами п’єси Лесі Українки.

Мультфільм представлений в жанрах фентезі, історія кохання та комедія. Його створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Виробництво анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» здійснює студія Animagrad (FILM.UA Group).

Чарівний світ давнього лісу, неймовірні пригоди та фантастичні герої про яких скоро дізнається весь світ! Мавка – душа лісу, вона – сама природа, складна і суперечлива: може бути ніжною і люблячою, може бути лютою і гнівною, але головне – завжди прагне до миру і гармонії. Вона закохується у людину, талановитого музику Лукаша, й опиняється перед складним вибором: кохання чи обов’язок лісової берегині. Це історія про магічну силу кохання, яке об’єднує, рятує та дарує життя.

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став переможцем 9-го конкурсного відбору Держкіно. Автори сценарію фільму – Ірина Костюк та Анна Коваль, продюсери – Ірина Костюк, Анна Коваль та Єгор Олесов. Сума державної фінансової підтримки – 24,5 млн грн., загальна вартість виробництва фільму – 98,8 млн грн.

«Тізер швидше атмосферний, аніж сюжетний. Його завдання – занурити глядачів у незвичайний лісовий світ Мавки, познайомити аудиторію з головною героїнею, та показати її магічний зв’язок із природою», – зазначила продюсерка проекту Ірина Костюк.

Орієнтовна дата прем’єри мультфільму «Мавка. Лісова пісня» – 2019 рік.

Джерело: FacebookHromadske

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