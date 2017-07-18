Перший тизер українського повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»

На Одеському кінофестивалі презентували тізер українського повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», створеного за мотивами п’єси Лесі Українки.

Мультфільм представлений в жанрах фентезі, історія кохання та комедія. Його створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Виробництво анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» здійснює студія Animagrad (FILM.UA Group).

Чарівний світ давнього лісу, неймовірні пригоди та фантастичні герої про яких скоро дізнається весь світ! Мавка – душа лісу, вона – сама природа, складна і суперечлива: може бути ніжною і люблячою, може бути лютою і гнівною, але головне – завжди прагне до миру і гармонії. Вона закохується у людину, талановитого музику Лукаша, й опиняється перед складним вибором: кохання чи обов’язок лісової берегині. Це історія про магічну силу кохання, яке об’єднує, рятує та дарує життя.

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став переможцем 9-го конкурсного відбору Держкіно. Автори сценарію фільму – Ірина Костюк та Анна Коваль, продюсери – Ірина Костюк, Анна Коваль та Єгор Олесов. Сума державної фінансової підтримки – 24,5 млн грн., загальна вартість виробництва фільму – 98,8 млн грн.

«Тізер швидше атмосферний, аніж сюжетний. Його завдання – занурити глядачів у незвичайний лісовий світ Мавки, познайомити аудиторію з головною героїнею, та показати її магічний зв’язок із природою», – зазначила продюсерка проекту Ірина Костюк.

Орієнтовна дата прем’єри мультфільму «Мавка. Лісова пісня» – 2019 рік.

Джерело: Facebook, Hromadske