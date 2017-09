Персона в Instagram: украинский архитектор по тортам, использующий компьютерное моделирование и 3D-печать

Experiment. Tart #4 The work took place in several stages. It was a small, but a very interesting adventure. Of course, the most difficult part was to combine the details, but I made it faster and better each time. Inspired by José @j.margulis , I wasted no time and made the 3D chocolate sculpture by his drawings. I have friends who are crazy about different machines and cutting tools. These unstoppable enthusiasts created their own workshop in my city called Garage Hub. We tried to cut out the slices from many sheets of red and white chocolate. It worked extremely well. Once the cutting was done, I assembled the pieces and put the composition on top of the tarts. What an amazing result! It was a magical collaboration of three artists: a sculptor, an engineer and a pastry chef – each of us an artist in their own domain. Composition: streusel, almond sponge cake, cherry confit, yogurt mousse. Read more on my website dinarakasko.com . Эксперимент. Тарт #4 Работа происходила в несколько этапов. Это была небольшая, но очень интересная авантюра. Конечно, сложнее всего было собирать детали, но с каждым разом получалось быстрее и лучше. Вдохновленная работами José, я попыталась воплотить его идеи используя шоколад и его чертежи. Также в моем городе есть ребята, которые работают с различными станками и механизмами. Эти энтузиасты создали свою собственную мастерскую под названием Garage Hub. Мы попытались вырезать слайсы из большого количества листов окрашенного шоколада. И все получилось! В конце я собрала слайсы в единую композицию, поставив ее поверх торта. Результат потрясающий, очень люблю эту коллекцию! Это было удивительное сотрудничество трех художников: скульптора, инженера и кондитера – каждый из нас художник в своей области. Внутри: ореховый штройзель, миндальный бисквит, вишневое конфи, мусс с йогуртом Читайте всю статью на сайте dinarakasko.com . #dinarakasko #cake #desserts #pastrychef #chefstalk #okmycake #pastry #pastryinspiration #cakes #kharkov #харьков #pastryart #sweets #geometry #kineticart #art #jmargulis #geometricart #sculpture #kinetic #parametric

