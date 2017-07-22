«Первому игроку приготовиться» (Ready Player One) — первый трейлер

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего состоялся дебютный показ первого трейлера научно-фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One) Стивена Спилберга. Фильм снят по одноименному роману сценариста Эрнеста Клайна, который впервые был опубликован в 2011 году.

По сюжету книги мир в 2044 году находится в кризисе, вызванном нехваткой ресурсов, поэтому от пугающей реальности люди спасаются в виртуальном мире игры «ОАЗИС», в которой можно быть кем угодно. Главный герой книги вместе с другими игроками пытается найти ключи к загадке, оставленной создателем «ОАЗИСа», ведь победитель получит не только всё его состояние, но и контроль над самой игрой.