Первые две серии нового сезона «Твин Пикс» выйдут 21 мая

Телевизионный канал Showtime объявил, что первые две серии столь ожидаемого многими продолжения культового драматического сериала «Твин Пикс» выйдут 21 мая 2017 года. Об этом рассказал президент компании Дэвид Невис, который также добавил, что всего в третьем сезоне будет 18 серий.

По словам Невиса, после окончания новой истории, не исключено, что канал решит делать еще одно продолжение. Он также добавил, что грядущая премьера — это «незабываемые 18 часов», которые режиссер Дэвид Линч снимал как полноценный фильм.

Новые серии будут выходить раз в неделю, однако третья и четвертая будут опубликованы на цифровой платформе Showtime сразу после премьеры.

Оригинальный сериал «Твин Пикс» из 30 серий показывался в 90-х годах и получил множество наград, в том числе был признан «Лучшей телевизионной драмой 1991 года». В 2007 году журнал «Time» включил сериал в число Лучших ТВ-шоу всех времен.

О продолжении стало известно в 2014 году, в конце 2015 года вышел первый тизер, а в начале этого года стали известны результаты кастинга. Помимо Линча, в производстве участвуют один из авторов оригинала и сценарист Марк Фрост, а также актеры первых сезонов: Кайл Маклахлен (Агент Купер) и Шерил Ли (Лора Палмер).

Источник: TJ и Variety